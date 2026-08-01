Offenbach – Geschwindigkeitsmessungen



Offenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Freitag, 31.07.2026, führte die Polizei Landau im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 08:05 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße in Offenbach durch. Bei erlaubten 50 km/h innerorts wurden drei Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, der Höchstwert lag bei 64 km/h.

Ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer zeigte bei einer Verkehrskontrolle körperliche Auffälligkeiten und wurde einem Drogentest unterzogen, der positiv auf Marihuana reagierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 13:07