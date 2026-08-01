Mannheim: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin durch alkoholisierte Heranwachsende



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:40 Uhr, wurde in den Planken, in Höhe des Plankenkopfes, ein Streit zwischen mehreren weiblichen Personen gemeldet. Durch die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurde der Streit zunächst geschlichtet.

Während der Sachverhaltsaufnahme störte allerdings eine 18-Jährige Beteiligte der Streitereien in aggressiver Art und Weise die Arbeit der eingesetzten Beamten und ging in der Folge bedrohlich und mit den Fäusten auf eine 28-jährige Polizeibeamtin los, versuchte nach ihr zu schlagen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Der Angriff auf die Polizeibeamtin wurde unterbunden und die 18-Jährige sodann festgenommen. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Alco-Test ergab einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde die 18-Jährige in die Obhut ihrer Eltern überstellt.

Die 18-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 13:09