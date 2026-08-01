Mannheim – Rauch zieht über die Fahrbahn: Polizei und Feuerwehr im Einsatz im Bereich Theodor-Heuss-Brücke (A6) Fahrtrichtung Sandhofen

>Mannheim/Frankenthal/A6 (ots) Im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke sind derzeit Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist dort ein Böschungs- beziehungsweise Flächenbrand ausgebrochen.



Durch die starke Rauchentwicklung zieht der Rauch auf die Fahrbahn. Aus Sicherheitsgründen wurde der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Sandhofen gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Wir berichten nach, sobald neue Erkenntnisse bekannt werden.

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Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 23:26