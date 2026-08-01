Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Fund einer Fliegergranate am Brückenpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke ist die wichtige Rheinquerung zwischen Mannheim und Ludwigshafen wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Zuvor war die Brücke aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt worden. Neben dem Straßenverkehr war auch der Fußgängerverkehr betroffen. Darüber hinaus musste der Schiffsverkehr auf dem Rhein im Bereich der Brücke vorübergehend eingestellt werden.

Der Kampfmittelräumdienst war nach dem Fund der Fliegergranate im Einsatz und führte die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen durch.

Nachdem die Gefahr beseitigt werden konnte, wurden sämtliche Sperrungen wieder aufgehoben. Die Konrad-Adenauer-Brücke ist inzwischen wieder uneingeschränkt befahrbar und auch Fußgänger können die Rheinquerung wieder nutzen. Ebenso wurde der Schiffsverkehr auf dem Rhein wieder freigegeben.

Mit der Freigabe entspannt sich die Verkehrslage zwischen Mannheim und Ludwigshafen wieder deutlich.

MRN-News berichtet, sobald weitere Informationen zu dem Einsatz des Kampfmittelräumdienstes vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 21:43