Ludwigshafen – Sperrung der Kurt-Schumacher-Brücke: SPD-Stadtratsfraktion fordert schnelle Umleitungslösung, klare Kommunikation und Wiedereinführung von Stadtbahnlinien

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – „Dass der Nordbrückenkopf und vor allem die Kurt-Schumacher-Brücke nun so früh komplett gesperrt werden müssen, ist eine riesige Herausforderung für die Menschen und Betriebe in unserer Stadt“, sagt die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Julia May.

„Wir brauchen jetzt umgehend eine klare, für die Menschen verständliche und verlässliche Ersatz- und Umleitungslösung insbesondere zwischen BASF und Rheinuferstraße. Hier bleibt die Meldung der Stadtverwaltung noch viel zu vage, vor allem was den Zeitplan angeht“, betonen May und der verkehrspolitische Sprecher Christian Schreider.

„Insbesondere im Bereich Nord/Hemshof muss dringend verhindert werden, dass sich massivste Durchgangsverkehre bilden mit Mega-Staus und Verkehrsgefährdungen für die Anwohner in den engen Quartieren“, verdeutlicht Osman Gürsoy, Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt.

„Wir brauchen nun auch dringend und umgehend weitere ÖPNV-Verbesserungen zur Entlastung. Dazu zählt die überfällige Wiederaufnahme der Stadtbahnbetriebs von Friesenheim über die Carl-Bosch-Straße, die BASF und den Ludwigsplatz zum Berliner Platz, zusätzliche Halte des DB-Regionalexpress am Hauptbahnhof sowie verbesserte und vor allem klar kommunizierte und besser beworbene Park-and-Ride-Angebote an den äußeren Stadtgrenzen“, so Schreider.

„Die Bauarbeiten im Bereich Frankenthaler und Mannheimer Straße müssen nun mit besonderem Hochdruck dem Ende zugeführt werden, damit hier endlich wieder eine schnelle Stadtbahnverbindung als Alternative angeboten wird und auch beim Autoverkehr Verlagerungseffekte in die staugefährdeten Bereiche beendet werden“, betont die Oggersheimer Ortsvorsteherin und baupolitische Sprecherin Sylvia Weiler.

Insbesondere brauche es nun „fortlaufend eine klare Kommunikation über die Maßnahmen und vor allem die Ersatzlösungen“, so May abschließend.

Quelle: SPD Fraktion

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 13:14