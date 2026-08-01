Ludwigshafen – Roller von Parkplatz entwendet



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.07.2026, gegen 17:00 Uhr, und Freitag, dem 31.07.2026, gegen 05:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz gegenüber dem Oppauer Stadtpark an der L523 in Ludwigshafen ein weißer Roller der Marke Piaggio entwendet.

Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf den entwendeten Roller gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail via piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 13:26