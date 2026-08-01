Ludwigshafen – EILMELDUNG: Fliegergranate an Konrad-Adenauer-Brücke entdeckt – Vollsperrung zwischen Ludwigshafen und Mannheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Fundes einer Fliegergranate an einem Brückenpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke ist die wichtige Verbindung zwischen Ludwigshafen und Mannheim derzeit vollständig gesperrt. Betroffen sind sowohl der Straßenverkehr als auch der Schiffsverkehr in beide Richtungen.Dies teilte die Polizei mit.

Der Kampfmittelräumdienst wurde alarmiert und befindet sich im Einsatz. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und sich auf erhebliche Behinderungen einzustellen.

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 20:17