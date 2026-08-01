Ludwigshafen – Beim Stadtradeln in Ludwigshafen Stadt und Vorderpfalz erkunden



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Lust auf Lu: Vielseitiges Radtourenprogramm mit Kurz- und Langstrecken

Über kurze Distanzen auf Entdeckungsreisen durch die Stadt und auf längeren Touren zu attraktiven Fahrzielen in Worms, Bad Dürkheim und Speyer führen in diesem Jahr die Rundfahrten der Tourist-Information Ludwigshafen und Kooperationspartnern im Rahmen des Stadtradelns Ludwigshafen 2026.

Insgesamt sieben Touren laden im Stadtradeln Aktionszeitraum vom 30. August bis 19. September in geselligen Gruppen mit maximal 20 Teilnehmenden zu interessanten und kostenfreien Rundfahrten ein. Voranmeldungen sind erforderlich und werden zu allen hier vorgestellten Stadtradeln-Touren ausschließlich über die Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1 entgegengenommen, entweder persönlich vor Ort, per Telefon über die Rufnummer 0621 51 20 36 oder per Mail an tourist-info@lukom.com

Alle aufgeführten Touren werden auch unter www.lukom.com/tourismus vorgestellt.

Auf Kurzstrecke geht es in der Stadtradeln-Gruppe „Lust auf Lu“ auf Tour mit Etappenziel und Einkehr in der Gastronomie in der Hütte des Pfälzerwald Verein Oppau-Edigheim (Mittwoch, 2. September ab 17.30 Uhr). Die Ludwigshafener Sektion dieses pfälzischen Traditionsvereins empfängt die Teilnehmenden auf ihrem Gelände zum gemütlichen Beisammensein. Die Rundfahrt zum Wandkunst-Erlebnis-Klassiker der MURALU-Tour gibt es beim Stadtradeln im „to go“-Format, also mit jeweils nur kurzen Fotostopps an den einzelnen Objekten der meist haushohen Wandkunst (Mittwoch, 9. September ab 17.30 Uhr). Erstmals als betont familienfreundliches Format steht am Freitag, 18. September bereits ab 16 Uhr das Fahrtziel der Jugendfarm Pfingstweide auf dem Programm. Die Kinder- und Jugendeinrichtung bietet interessante Aktivitäten an und lässt ein wenig landwirtschaftliches Flair erleben.

Eine etwas großräumigere Rundfahrt ist die LUKOM-Radtour in Kooperation mit dem Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (ADFC) Ludwigshafen unter dem Motto „Schlösser und Bio-Hof“ am 5. September ab 11.30 Uhr. Dieses Angebot steuert beide Schlösser im Ludwigshafener Stadtgebiet an. Zudem wird der Bio-Landwirtschaftsbetrieb im Stadtteil Ruchheim besucht.

Gleich drei Termine bietet die LUKOM in Kooperation mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) KV Ludwigshafen-Vorderpfalz e.V. an. In Langstrecken mit jeweils etwa 50 Kilometer Fahrtstrecke wird die Pfalz Richtung Norden nach Worms, Richtung Speyer im Süden und nach Bad Dürkheim in westlicher Richtung erkundet.

Die Tour „Vom Rhein zum Wein“ führt von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim (Sonntag, 30. August, 10.30 bis ca. 16 Uhr). Die Route verläuft über Lambsheim, entlang der Isenach nach Erpolzheim und über das Römische Weingut zur Einkehr im Weingut Barth, Bad Dürkheim. Vorbei an der Fischtreppe Isenach, dem Naturgarten Papillon und dem Gradierwerk führt der Rückweg über den Ort Birkenheide nach Ludwigshafen.

Die „Tour nach Worms zum Erlebnisgarten“ (Samstag, 12. September, 10.30 bis ca. 16 Uhr) führt vorbei am Willersinnweiher, zur Petersau und nach Worms mit Einkehr in der Parkwirtschaft im Wäldchen. Nach einem Besuch im Erlebnisgarten geht es zurück über den Silbersee nach Ludwigshafen.

Die „Tour nach Speyer mit renaturiertem Woogbach“ (Samstag, 19. September, 10.30 bis ca. 16 Uhr) führt zum Rehbach und folgt dem Rheinradweg über Altrip nach Speyer. Dort ist eine Einkehr im Biergarten Alter Hammer direkt am Rhein vorgesehen. Dann führt die Route entlang des Woogbach, wo dessen Wandel „Vom Abwasserkanal zum naturnahen Grünzug“ eindrucksvoll erlebbar wird. Der Rückweg führt über Schifferstadt zurück nach Ludwigshafen.

Die Teilnahme an diesen Touren erfolgt auf eigenes Risiko, die Fahrräder der Teilnehmenden müssen verkehrssicher sein und der StVZO entsprechen.

Auf der Website www.stadtradeln.de/ludwigshafen kann man sich beim Stadtradeln Ludwigshafen 2026 registrieren.

Das Stadtradeln in Ludwigshafen wird gesponsert von der LUKOM und der Sparkasse Vorderpfalz. Koordiniert wird diese Initiative von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Ludwigshafen.

Foto: Torsten Kleb

Quelle: Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 12:57