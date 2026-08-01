Ludwigshafen – Außerplanmäßige Leerungen am Samstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der noch nicht turnusmäßig geleerten Abfallbehälter führt die Müllabfuhr des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) am Samstag, 1. August 2026, zusätzliche Leerungen durch. Ziel ist es, die ausstehenden Behälter weitgehend nachzuleeren und die regulären Entsorgungsabläufe zeitnah zu stabilisieren.
Der WBL bittet alle Bürger*innen, deren Abfallbehälter in den vergangenen Tagen nicht geleert werden konnten, diese auch am Samstag zur Leerung bereitzustellen.
Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 11:01