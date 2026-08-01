Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Germany – In Bad Dürkheim ist es am gestrigen Abend (31. Juli 2026) zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt gekommen. Ein 41-jähriger Mann erlitt bei einer Auseinandersetzung tödliche Verletzungen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 41-jähriger und ein 43-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 41-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Tatort seinen Verletzungen erlag.

Der 43-jährige Tatverdächtige flüchtete anschließend. Die Polizei leitete umgehend eine groß angelegte Fahndung ein. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz, um den Mann aufzuspüren.

Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Tötungsdelikts aufgenommen. Weitere Einzelheiten wollen die Ermittlungsbehörden bekannt geben, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

MRN-News berichtet nach, sobald neue Informationen veröffentlicht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 13:05