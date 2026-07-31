Weinheim – B3 in Sulzbach wird ein paar Tage einspurig

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Weinheim nutzt die verkehrsarme Ferienzeit in den nächsten Tagen für Baumaßnahmen, die sich auf den Verkehr auswirken. Am längsten wird dies die B3 in der Ortsdurchfahrt von Sulzbach betreffen. Dort werden Tiefbauarbeiten vor dem Alten Rathaus erforderlich, vor allem ist der Gehweg betroffen. In der Zeit von Montag, 3. August, bis voraussichtlich Freitag, 21. August, wird die Straßenseite in Richtung Weinheim gesperrt, die einspurige Durchfahrt wird von einer Behelfsampel geregelt. Währendessen tritt der Bau der Anschlussunterbringung am Dammweg, ebenfalls in Sulzbach, in eine Phase, die sich auch auf den Dammweg selbst auswirkt. Die Woche vom 3. August bis 7. August, ist daher keine Zufahrt vom östlichen Bereich des Dammwegs und umgekehrt auf die Kreisverbindungsstraße möglich.

Am Dienstag, 4. August, wirft in der Weinheimer Innenstadt dann die Kerwe ihre Schatten voraus. Das Riesenrad wird angefahren, der Aufbau beginnt am Roten Turm. Von da an gibt es Verkehrseinschränkungen rund um den Platz am Roten Turm. Ebenfalls am Vormittag des 4. August, müssen Reparaturarbeiten am Dach des Museums am Amtshausplatz vorgenommen werden. Dazu muss die Hauptstraße auf Höhe des Museums für etwa zwei bis drei Stunden gesperrt werden. Darüber hinaus steht eine weitere Sperrung des Saukopftunnels bevor, wie der Rhein-Neckar-Kreis mitteilt. Weil auf der Fahrspur in Richtung Weinheim auf einer Länge von rund 300 Metern der Asphalt beschädigt ist, muss der Fahrbahnbelag erneuert werden. Dafür wird der Saukopftunnel von Mittwoch, 5. August, bis Donnerstag, 6. August, gesperrt.

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Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 13:50