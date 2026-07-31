Speyer – Architektur aus Klang – Stéphane Mottoul gastiert mit französischer Orgelmusik und Improvisationen im Speyerer Dom

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Stéphane Mottoul ist am Samstag, 8. August 2026, um 19.30 Uhr einer der faszinierendsten Organisten und Improvisatoren der jüngeren Generation im Dom zu Speyer zu Gast. Der belgische Musiker verbindet höchste Virtuosität mit außergewöhnlicher Fantasie und zählt zu den profiliertesten Vertretern der internationalen Orgelszene. Sein Konzert steht unter dem Titel „Architektur aus Klang – Jehan Alain & Maurice Duruflé“ und verspricht ein eindrucksvolles Klangerlebnis im einzigartigen Raum des Kaiserdoms. Das Programm verbindet zwei der bedeutendsten französischen Orgelkomponisten des 20. Jahrhunderts mit der Kunst der spontanen musikalischen Erfindung. Die ausdrucksstarken „Trois Danses“ von Jehan Alain entfalten einen eindringlichen Spannungsbogen zwischen Freude, Trauer und Kampf, während Maurice Duruflés berühmte Suite op. 5 mit ihrem farbenreichen Prélude, der lyrischen Sicilienne und der mitreißenden Toccata zu den Glanzstücken der französischen Orgelliteratur zählt. Dazwischen entstehen zwei frei improvisierte Werke – eine Hommage an den deutschen Barock sowie eine neoklassische Tanzsuite –, die nur an diesem Abend und in diesem Moment erklingen werden. Der Konzerttitel „Architektur aus Klang“ beschreibt dabei treffend das Anliegen des Abends: Musik wird zum architektonischen Erlebnis, das sich im monumentalen Raum des Speyerer Domes entfaltet. Komposition und Improvisation treten in einen spannenden Dialog und machen jedes Konzert zu einem einmaligen Ereignis.



Bereits um 18.45 Uhr beginnt das „Praeludium“, das moderierte Künstlergespräch auf dem Chorpodest im Königschor. In entspannter Atmosphäre gibt Stéphane Mottoul Einblicke in sein Programm, seine musikalische Arbeit und die hohe Kunst der Improvisation. Besucherinnen und Besucher erhalten so die Möglichkeit, den Künstler persönlich kennenzulernen und den Konzertabend aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Karten sind im Vorverkauf in der Dom-Info, allen Reservix-Vorverkaufstellen, Online (https://www.reservix.de/tickets-internationaler-orgelzyklus-2026-orgelkonzert-v-in-speyer-kaiserdom-am-8-8-2026/e250855) sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Praeludium ist im Konzertticket enthalten.



Stéphane Mottoul

Stéphane Mottoul studierte unter anderem an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart sowie am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Zu seinen Lehrern zählen Persönlichkeiten wie Ludger Lohmann, Pierre Pincemaille und Thierry Escaich. Seit 2020 ist er Hof- und Stiftsorganist an der Hofkirche St. Leodegar in Luzern. Als Konzertorganist, Improvisator und Dirigent gastiert er regelmäßig in ganz Europa und Nordamerika. Seine vielbeachteten CD-Einspielungen und Konzertprojekte wurden von der internationalen Fachpresse vielfach ausgezeichnet.

Quelle

Stéphane Mottoul

Foto: Klaus Speyer

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 11:26