Mutterstadt – Krimi-Frühstück mit Uwe Ittensohn

Der Speyerer Autor Uwe Ittensohn ist vielseitig engagiert: Krimischriftsteller, Autor für Weinliteratur, Kultur- und Weinbotschafter der Pfalz, Hochschuldozent und er kümmert sich um den historischen Klostergarten in Speyer.

Am Samstag, den 29. August kommt er nach Mutterstadt zu einer Lesung aus seinem neuesten Kriminalroman „Weinfluch“, in dem es um einen spektakulären Raub aus dem Historischen Museum geht.

Die Lesung findet ab 10 Uhr im Hotel Ebnet während des Frühstücksbüfetts, das von 9 bis 13 Uhr serviert wird, statt. In dem Eintrittspreis von 44,00 € ist das Büfett und ein Glas Sekt enthalten.

Verbindliche Reservierungen für diesen literarischen -kulinarischen Leckerbissen per e-Mail: info@hotel-ebnet.de oder per Telefon 06234/94600.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 17:00