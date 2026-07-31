Mannheim – Uni-Studentin vom Dönerimbiss „Monnem Döner“ gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Uni-Studentin vom Mittwochabend am Dönerimbiss „Monnem Döner“ wird gesucht:

DU warst am Mittwoch, 29.07.2026 gegen 17:45 Uhr, am Dönerimbiss „Monnem Döner“ bei der Abendakademie und hast dir neben mir einen Döner bestellt. Du hattest ein luftiges helles Stoffoutfit mit Muster an, einige Ohrringe/Piercings (zumindest im rechten Ohr) und eine relativ große schicke Brille an.

Wir haben einige Worte gewechselt und uns gegenseitig einen guten Appetit gewünscht. Besonders ist mir dein wunderschönes Lächeln aufgefallen.

Ich hatte ein blaues T-Shirt und eine graue Cap an. Du sagtest, du studierst an der Uni und wohnst in den Quadraten…

Im Nachgang schwirrst du mir jetzt ständig im Kopf rum, weswegen ich hoffe, dass du das liest.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal sehen und unsere Konversation etwas weiterführen und uns vielleicht besser kennenlernen!

Der nächste Döner geht dann natürlich auf mich!

Wenn DU dich daran erinnern kannst und das hier liest, dann schreibe bitte eine E-Mail an

studentinvomdoenerimbissgesucht@mrn-news.de .