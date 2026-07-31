Mannheim – „Odenwald Quelle verstärkt Waldhof-Partnernetzwerk.“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim und die Odenwald Quelle gehen künftig gemeinsame Wege: Das traditionsreiche Unternehmen aus dem Odenwald ist ab sofort neuer Premium- und Getränkepartner des SV Waldhof Mannheim. Die Partnerschaft ist zunächst langfristig angelegt und unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zu regionaler Verbundenheit, Qualität und nachhaltiger Zusammenarbeit. Im Rahmen der Kooperation wird die Odenwald Quelle den SV Waldhof Mannheim als offizieller Getränkepartner mit ihren Produkten versorgen. „Mit der Odenwald Quelle gewinnen wir einen starken Partner aus der Region, der unsere Werte teilt und hervorragend zu unserem Verein passt. Die Verbindung von Tradition, Qualität und regionaler Identität macht diese Partnerschaft besonders. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam nachhaltige Mehrwerte für unsere Fans, Partner und Gäste zu schaffen“, sagt Denni Strich, Leiter Marketing & Vertrieb des SV Waldhof Mannheim.

„Manche Partnerschaften fühlen sich einfach richtig an. Die zwischen dem SV Waldhof Mannheim und der Odenwald Quelle gehört für uns dazu. Unsere Marke war schon zu den großen Bundesligazeiten des Waldhofs im Stadion präsent. Dass wir jetzt gemeinsam ein neues Kapitel schreiben dürfen, macht uns deshalb besonders stolz. Der Waldhof ist Kult. Die Odenwald Quelle ist es in der Region ebenfalls. Uns verbindet Tradition, Heimatverbundenheit und die Begeisterung vieler Menschen. Umso schöner ist es, dass unsere Getränke künftig wieder dort zu Hause sind, wo sie hingehören: im Carl-Benz-Stadion. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mit den Buwe und ihren Fans“, sagt Andreas Schmidt, Inhaber der Odenwald Quelle.

Mit der neuen Partnerschaft baut der SV Waldhof Mannheim sein Netzwerk regional verwurzelter Unternehmen weiter aus.

Quelle

SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 11:32