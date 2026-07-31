  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Odenwald quelle
31.07.2026, 11:32 Uhr

Mannheim – „Odenwald Quelle verstärkt Waldhof-Partnernetzwerk.“

Odenwald quelleMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim und die Odenwald Quelle gehen künftig gemeinsame Wege: Das traditionsreiche Unternehmen aus dem Odenwald ist ab sofort neuer Premium- und Getränkepartner des SV Waldhof Mannheim. Die Partnerschaft ist zunächst langfristig angelegt und unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zu regionaler Verbundenheit, Qualität und nachhaltiger Zusammenarbeit. Im Rahmen der Kooperation wird die Odenwald Quelle den SV Waldhof Mannheim als offizieller Getränkepartner mit ihren Produkten versorgen. „Mit der Odenwald Quelle gewinnen wir einen starken Partner aus der Region, der unsere Werte teilt und hervorragend zu unserem Verein passt. Die Verbindung von Tradition, Qualität und regionaler Identität macht diese Partnerschaft besonders. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam nachhaltige Mehrwerte für unsere Fans, Partner und Gäste zu schaffen“, sagt Denni Strich, Leiter Marketing & Vertrieb des SV Waldhof Mannheim.

„Manche Partnerschaften fühlen sich einfach richtig an. Die zwischen dem SV Waldhof Mannheim und der Odenwald Quelle gehört für uns dazu. Unsere Marke war schon zu den großen Bundesligazeiten des Waldhofs im Stadion präsent. Dass wir jetzt gemeinsam ein neues Kapitel schreiben dürfen, macht uns deshalb besonders stolz. Der Waldhof ist Kult. Die Odenwald Quelle ist es in der Region ebenfalls. Uns verbindet Tradition, Heimatverbundenheit und die Begeisterung vieler Menschen. Umso schöner ist es, dass unsere Getränke künftig wieder dort zu Hause sind, wo sie hingehören: im Carl-Benz-Stadion. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mit den Buwe und ihren Fans“, sagt Andreas Schmidt, Inhaber der Odenwald Quelle.

Mit der neuen Partnerschaft baut der SV Waldhof Mannheim sein Netzwerk regional verwurzelter Unternehmen weiter aus.

Quelle
SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 11:32

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    Frankenthaler Strandbadfest 2026

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.