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Sparkasse Mannheim
31.07.2026, 8:42 Uhr

Mannheim – Generationenwechsel in der Sparkassenführung – Stefan Kleiber verlängert Vertrag nicht

Sparkasse MannheimMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord bereitet frühzeitig einen Wechsel an ihrer Führungsspitze vor. Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber wird seinen bis 30. Juni 2027 laufenden Vertrag nicht verlängern. Bis dahin führt er das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut unverändert weiter. Darauf verständigte sich Kleiber mit dem von Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht geführten Verwaltungsrat in der heutigen Sitzung. Ziel ist es nun, die Kontinuität in der Führung zu sichern und den Nachfolgeprozess rechtzeitig einzuleiten.

„Die Sparkasse Rhein Neckar Nord ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Stefan Kleiber. „Nach vielen intensiven Jahren im Vorstand ist Mitte 2027 der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung weiterzugeben. Bis dahin werde ich die Sparkasse weiterhin mit voller Kraft führen.“ Der frühzeitig vorbereitete Generationenwechsel steht sinnbildlich für die vorausschauende Personal- und Unternehmensentwicklung, die der langjährige Vorstandsvorsitzende maßgeblich geprägt hat. Kleiber kam 2012 zur Sparkasse und wurde noch im selben Jahr in den Vorstand berufen. Seit 2015 ist er dessen Vorsitzender. In seine Amtszeit fallen wichtige Weichenstellungen für die Entwicklung des Hauses: die abschließende Aufarbeitung komplexer Themen aus der Fusionsvergangenheit, der Ausbau und die Weiterentwicklung von Firmenkunden- und Kreditgeschäft, die Modernisierung der Vertriebswege sowie die Stärkung digitaler Angebote, interner Prozesse und der Risikosteuerung. Dazu zählt auch die Abarbeitung aufsichtsrechtlicher Feststellungen. Heute steht die Sparkasse Rhein Neckar Nord mit einer Bilanzsumme von rund 5,7 Milliarden Euro, einem Kundenkreditvolumen von rund 4 Milliarden Euro und Kundeneinlagen in gleicher Höhe auf einer breiten wirtschaftlichen Grundlage.

Christian Specht, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse, würdigt Kleibers Arbeit und die frühzeitige Vorbereitung des Übergangs: „Stefan Kleiber hat die Sparkasse Rhein Neckar Nord über viele Jahre geprägt. Er hat wichtige Entwicklungen angestoßen, schwierige Themen bearbeitet und die Sparkasse als verlässlichen Finanzpartner der Region gestärkt.“ Auch Manuel Just, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender, äußerte sich zur Personalie: „Stefan Kleiber hat die Sparkasse als fest verankertes Kreditinstitut in und für die Region weiterentwickelt und ihre Rolle als Stabilitätsanker gestärkt. Dass auch der Generationenwechsel nun mit zeitlichem Vorlauf vorbereitet wird, ist ein starkes Zeichen von Verantwortung.“

Die Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds beziehungsweise eines neuen Vorstandsvorsitzenden liegt in der Verantwortung des Verwaltungsrats. Das Gremium wird in den kommenden Monaten interne und externe Optionen prüfen. Ziel ist eine rechtzeitige Entscheidung, damit die Übergabe geordnet erfolgen kann und die Führungskontinuität gewahrt bleibt. „Die Nachfolge im Vorstandsvorsitz ist eine wichtige Weichenstellung für die Sparkasse und für die Region. Wir suchen eine Persönlichkeit, die Kundennähe, regionale Verankerung, Führungsstärke, Risikobewusstsein und Zukunftsfähigkeit überzeugend verbindet“, so Christian Specht.

Der Verwaltungsrat dankt Stefan Kleiber für seine bisherige Arbeit. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord wird über die weiteren Schritte im Nachfolgeprozess zu gegebener Zeit informieren.

Bildunterschrift:

Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Quelle Sparkasse Rhein-Neckar-Nord

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 08:42

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