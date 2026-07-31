Ludwigshafen – ein besonderer Gottesdienst unter freiem Himmel steht an unter dem Titel „DIE KIRCHENBANK – Ä bsunnares Möbelstück!“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Kurpfälzisch-literarischer Gottesdienst

Mit Kabarettist Arnim Töpel & Pfarrer Dr. Manfred Kuhn

Sonntag, 9. August 2026, 11 Uhr

Auf dem Lutherplatz, Ludwigshafen

(bei Regen in der Melanchthonkirche)

Seit vier Jahren gibt es diese besondere Kombination PFARRER KUHN TRIFFT KÜNSTLER TÖPEL. In vielen Gemeinden der Region waren sie mit ihren Themengottesdiensten schon zu Gast, 2024 übertrug der Deutschlandfunk einen davon live, auch hier in Ludwigshafen waren sie bereits mit großem Zuspruch. Pfarrer Dr. Manfred Kuhn obliegt dabei die Sicht des Theologen, Arnim Töpel spielt das Piano und sorgt dafür, dass Dialekt und auch der Humor nicht zu kurz kommen. In ihrem neuesten Gottesdienst widmen sie sich der Kirchenbank – bloß ein Möbelstück? Im Anschluss kann gemeinsam bei La Torre Da Angelo Spaghetti-satt zum Preis für 10 Euro (ohne Getränke) verspeist werden.

Quelle

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 09:22