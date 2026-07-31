Hockenheim – Ferienpässe sind abholbereit

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 31. Juli 2026, startet das Ferienprogramm der Stadt Hockenheim und Veranstalter sowie Teilnehmende freuen sich schon riesig auf die kommenden Aktionen und Programmpunkte. Für die angemeldeten Kinder und Jugendlichen händigt die Stadt einen Ferienpass aus, auf dem die genauen Daten, Ansprechpartner sowie Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen aufgelistet sind. Dieser Pass wird für den Besuch der verschiedenen Angebote benötigt und bestätigt zugleich, dass der entsprechende Kostenbeitrag entrichtet wurde. Die Stadt erinnert daran, dass noch einige Ferienpässe zur Abholung bereitliegen und auf ihre Besitzer warten. Diese können bei Emely Meyer (Mo–Fr, 8–12 Uhr sowie mittwochs 14–16 Uhr; 06205 212409, e.meyer@hockenheim.de, Zimmer 215) bezahlt und im Anschluss mitgenommen werden.
Quelle
Stadtverwaltung Hockenheim
Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 09:27