Hockenheim – 154.372 Kilometer für den Klimaschutz – Neuer Teilnahmerekord aus Hockenheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit viel Einsatz und großer Begeisterung nahmen auch 2026 zahlreiche Hockenheimerinnen und Hockenheimer an der bundesweiten Aktion STADTRADELN teil. Das Engagement erreichte mit 935 Teilnehmenden einen neuen Höchstwert. Insgesamt wurden gemeinsam 154.372 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und so rund 25.317 Kilogramm CO₂ eingespart. Das entspricht einer Zunahme von fast 29.000 Kilometern und rund 5.000 Kilogramm eingespartem CO₂ im Vergleich zum Vorjahr. „Vielen Dank an die tapferen Radlerinnen und Radler. Wir hatten drei tolle Rad-Wochen und es wurde fleißig in die Pedale getreten. Jeder Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt wurde, ist ein Kilometer, für den kein Auto genutzt wurde. Damit leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern tun auch etwas für ihre Gesundheit“, lobte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Siegerehrung die erfolgreichsten Teilnehmenden. „Die immer weiter steigende Teilnehmerzahl zeigt, die Aktion findet Anklang und motiviert Menschen aufs Rad zu steigen. Ich bin sehr stolz, dass wir in diesem Jahr so viele Mitstreiter wie noch nie hatten.“

Am Schulradeln, einem Sonderwettbewerb im Rahmen des STADTRADELN, haben insgesamt 39 Klassen teilgenommen und fleißig Kilometer gesammelt. Die insgesamt 742 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Grundschule, der Schule am Kraichbach, der Hartmann-Baumann-Schule, der Hubäckerschule sowie des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums erradelten gemeinsam 107.696,3 Kilometer. Die drei stärksten Radlerinnen und Radler wurden von Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit einer Urkunde nebst einem Gutschein geehrt. Den dritten Platz belegte Mick Steinle, vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, mit 1.738,0 Kilometern. Den zweiten Platz erradelte sich Markus Kaul, Koordinator der Aktion SCHULRADELN am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, mit 1.755,4 zurückgelegten Kilometern. Mit einer Leistung von 2.006 Kilometern erkämpfte sich Bianca Marschall vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium den ersten Platz. Die Plätze 4 bis 15 erhielten eine Urkunde für ihre Radleistungen. Alle 15 Spitzenreiter erhielten zudem Gutscheine der Hockenheimer Fahrrad-Werkstatt „Fahrrad-Fritz“. „Vielen Dank für Ihren Einsatz und dieses tolle Ergebnis. Damit die Freude am Radfahren auch weiterhin bestehen bleibt, erhalten unsere fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer jeweils Gutscheine der Fahrrad-Werkstatt „Fahrrad-Fritz“ aus Hockenheim. Geht nicht fort, kauft im Ort und unterstützt unsere Hockenheimer Unternehmen!“, so der Oberbürgermeister.



Besondere Anerkennung erhielt die Klasse 5a des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums Hockenheim beim Schulradeln mit 127 Radaktiven. Neben Schülerinnen und Schülern nahmen auch Familienmitglieder und Lehrpersonal teil, die gemeinsam eine Strecke von 14.489 Kilometer zurücklegten. Die Freikarten für das Aquadrom Hockenheim wurden somit redlich verdient. Auch die Stadtverwaltung trat mit einem Team aus 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in die Pedale. Die meisten Kilometer sammelte hierbei Orlando Ferrazzo von den Stadtwerken Hockenheim mit insgesamt 702,3 Kilometern. Der Wettbewerb des Klima-Bündnis wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative RadKULTUR gefördert und ermöglicht. Das Ziel: An 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden. Bei der Aktion geht es zum einen um den Spaß am Fahrradfahren. Zum anderen aber auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und so einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Quelle

Bild: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 11:38