  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stadtradeln
31.07.2026, 11:38 Uhr

Hockenheim – 154.372 Kilometer für den Klimaschutz – Neuer Teilnahmerekord aus Hockenheim

StadtradelnHockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit viel Einsatz und großer Begeisterung nahmen auch 2026 zahlreiche Hockenheimerinnen und Hockenheimer an der bundesweiten Aktion STADTRADELN teil. Das Engagement erreichte mit 935 Teilnehmenden einen neuen Höchstwert. Insgesamt wurden gemeinsam 154.372 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und so rund 25.317 Kilogramm CO₂ eingespart. Das entspricht einer Zunahme von fast 29.000 Kilometern und rund 5.000 Kilogramm eingespartem CO₂ im Vergleich zum Vorjahr. „Vielen Dank an die tapferen Radlerinnen und Radler. Wir hatten drei tolle Rad-Wochen und es wurde fleißig in die Pedale getreten. Jeder Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt wurde, ist ein Kilometer, für den kein Auto genutzt wurde. Damit leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern tun auch etwas für ihre Gesundheit“, lobte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Siegerehrung die erfolgreichsten Teilnehmenden. „Die immer weiter steigende Teilnehmerzahl zeigt, die Aktion findet Anklang und motiviert Menschen aufs Rad zu steigen. Ich bin sehr stolz, dass wir in diesem Jahr so viele Mitstreiter wie noch nie hatten.“

Am Schulradeln, einem Sonderwettbewerb im Rahmen des STADTRADELN, haben insgesamt 39 Klassen teilgenommen und fleißig Kilometer gesammelt. Die insgesamt 742 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Grundschule, der Schule am Kraichbach, der Hartmann-Baumann-Schule, der Hubäckerschule sowie des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums erradelten gemeinsam 107.696,3 Kilometer. Die drei stärksten Radlerinnen und Radler wurden von Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit einer Urkunde nebst einem Gutschein geehrt. Den dritten Platz belegte Mick Steinle, vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, mit 1.738,0 Kilometern. Den zweiten Platz erradelte sich Markus Kaul, Koordinator der Aktion SCHULRADELN am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, mit 1.755,4 zurückgelegten Kilometern. Mit einer Leistung von 2.006 Kilometern erkämpfte sich Bianca Marschall vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium den ersten Platz. Die Plätze 4 bis 15 erhielten eine Urkunde für ihre Radleistungen. Alle 15 Spitzenreiter erhielten zudem Gutscheine der Hockenheimer Fahrrad-Werkstatt „Fahrrad-Fritz“. „Vielen Dank für Ihren Einsatz und dieses tolle Ergebnis. Damit die Freude am Radfahren auch weiterhin bestehen bleibt, erhalten unsere fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer jeweils Gutscheine der Fahrrad-Werkstatt „Fahrrad-Fritz“ aus Hockenheim. Geht nicht fort, kauft im Ort und unterstützt unsere Hockenheimer Unternehmen!“, so der Oberbürgermeister.
Stadtradeln
Besondere Anerkennung erhielt die Klasse 5a des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums Hockenheim beim Schulradeln mit 127 Radaktiven. Neben Schülerinnen und Schülern nahmen auch Familienmitglieder und Lehrpersonal teil, die gemeinsam eine Strecke von 14.489 Kilometer zurücklegten. Die Freikarten für das Aquadrom Hockenheim wurden somit redlich verdient. Auch die Stadtverwaltung trat mit einem Team aus 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in die Pedale. Die meisten Kilometer sammelte hierbei Orlando Ferrazzo von den Stadtwerken Hockenheim mit insgesamt 702,3 Kilometern. Der Wettbewerb des Klima-Bündnis wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative RadKULTUR gefördert und ermöglicht. Das Ziel: An 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden. Bei der Aktion geht es zum einen um den Spaß am Fahrradfahren. Zum anderen aber auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und so einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Quelle
Bild: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 11:38

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    Frankenthaler Strandbadfest 2026

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.