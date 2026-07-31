Heppenheim – Ahornbaum auf Spielplatz Gerhart Hauptmann Straße wird aus Sicherheitsgründen entfernt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Heppenheim entfernt am Samstag, 01.08.2026, einen Ahornbaum auf dem Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße, Ecke Spreestraße. Der Baum ist durch Pilzbefall stark geschädigt, die Standfestigkeit ist nicht mehr gegeben. Im Fall eines Versagens des Wurzelwerks würde der Baum in Richtung Spielgelände stürzen. Deshalb erfolgt die Fällung kurzfristig, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Eine Nachpflanzung ist für Herbst vorgesehen.
Quelle
Kreisstadt Heppenheim
Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 13:26