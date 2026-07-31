Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar- Die Ziegelhäuser Straße wird ab Dienstag, 4. August 2026, im Bereich östlich der Hausnummer 69 wegen städtische Leitungsarbeiten teilgesperrt. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis Freitag, 7. August 2026. Während der Arbeiten wird der Verkehr vor Ort anders geführt:

Die bergseitige Fahrspur entfällt vorübergehend.

Der Autoverkehr wird über mobile Ampeln durch die Engstelle geführt.

Die Parkplätze entlang des Hangs müssen für die Dauer der Arbeiten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende bestehen keine Einschränkungen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 18:37