

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 6. August 2026, laden die Stadtwerke Heidelberg ab 17.30 Uhr wieder zu einer Führung durch das Handschuhsheimer Mühltal ein.

Bei dem Rundgang erfahren die Teilnehmenden, wie die Trinkwasserversorgung aus den dortigen Quellen sich entwickelte und wie sie heute funktioniert. Zudem gibt es Infos über historische Hintergründe und Anekdoten rund um die Wasserversorgung und ihre Entwicklung im Mühltal.

Treffpunkt für die Führung ist der Turnerbrunnen am Wanderparkplatz im Mühltal; die Tour beginnt um 17.30 Uhr. Gut zwei Stunden geht es zu Fuß durch den kühlenden Wald über die Schmitt´sche Quelle bis zur Spechelsgrundquelle und über den Buchbrunnen wieder zurück zum Ausgangspunkt. Festes Schuhwerk wird empfohlen, außerdem sollte man gut zu Fuß unterwegs sein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos unter: www.swhd.de/veranstaltungen

Daten zur Wasserversorgung in Heidelberg

Das Trinkwasser in Heidelberg stammt zu 100 % aus Heidelberg oder der direkten Nachbarschaft:

Bis zu 5 % werden aus sieben Quellen in Handschuhsheim und Ziegelhausen gewonnen.

Etwa 60 % des Trinkwassers kommen aus den Grundwasserwerken Entensee, Rauschen und Schlierbach.

Weitere rund 35 % liefern der Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz aus dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt und der Wasserversorgungsverband Neckargruppe aus dem Wasserwerk Edingen. An beiden Verbänden ist die Stadt Heidelberg über die Stadtbetriebe Heidelberg beteiligt.

Jährlich werden rund 10 Millionen Kubikmeter Trinkwasser über ein verzweigtes Verteilnetz von 667 km Länge, mit 34 Hochbehältern, 22 Versorgungszonen und 26 Zwischenpumpstationen verteilt. Die Stadtwerke Heidelberg sind im Auftrag der Stadtbetriebe Heidelberg zuständig für die Wasserversorgung in Heidelberg.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 19:08