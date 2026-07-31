

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Positive Bilanz zur Halbzeit – bereits rund 1.300 Besucherinnen und Besucher –

Musik, Theater, Tanz und viele persönliche Begegnungen: Der Emmertsgrunder Kultursommer hat sich in den vergangenen Wochen erneut als lebendiger Treffpunkt für Kultur und Nachbarschaft erwiesen. Seit der Eröffnung am 5. Juli 2026 mit Bürgermeisterin Martina Pfister haben bereits rund 1.300 Besucherinnen und Besucher die Veranstaltungen vor dem Bürgerhaus Emmertsgrund besucht. Das Zwischenfazit fällt durchweg positiv aus: Das abwechslungsreiche Programm wird sehr gut angenommen und schafft Raum für Begegnungen über Generationen und Kulturen hinweg. Vor allem aber zeigt sich: Der Kultursommer ist kein Festival, das einfach im Stadtteil stattfindet. Er lebt von den Menschen, die ihn gestalten.

Kultur schafft Begegnung

Ein Dutzend Veranstaltungen hat der Emmertsgrunder Kultursommer bereits erfolgreich auf die Bühne gebracht. Das Festival bringt Menschen zusammen und zeigt, wie vielfältig und engagiert der Stadtteil ist. Getragen von Künstlerinnen und Künstlern, Vereinen, Ehrenamtlichen und vielen weiteren Engagierten entsteht ein Programm, das nicht nur Kultur präsentiert, sondern zum Mitmachen einlädt – besonders auf der Offenen Bühne.

Die zweite Festivalhälfte verspricht weitere Höhepunkte

Bis zum Festivalende am 29. August 2026 warten noch zahlreiche Programmhöhepunkte auf die Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus bietet die Offene Bühne auch in den kommenden Wochen wieder Gelegenheit, neue Talente aus dem Stadtteil kennenzulernen. Das vollständige Programm ist online unter www.emmertsgrund.de abrufbar.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 18:46