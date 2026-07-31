Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 30. Juli, begrüßte das Tiergartenbad in Heidelberg gegen 13.30 Uhr den 100.000sten Badegast der Freibadsaison 2026. Als Überraschung gab es fünf Eintrittskarten und eine Picknickdecke.

Die Besuchermarke wurde von Ilias Drikoudis geknackt, der für sein Studium in Heidelberg von Stuttgart nach Ladenburg zog. Gemeinsam mit seiner Bandkollegin der Heidelberger Band TheT!CKS besuchte er das Tiergartenbad heute zum zweiten Mal und freute sich umso mehr über die Überraschung und Begrüßung durch das Bad-Team.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr aufgrund der vielen heißen Tage bereits im Juli schon so viele Besucherinnen und Besucher im Tiergartenbad begrüßen durften“, so Merlin Pfaus, Badleiter im Tiergartenbad.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 19:05