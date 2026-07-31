Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Übersicht der Kurse, Vorträge und Veranstaltungen im August 2026:

„Alphakurs – Lesen und Schreiben – für türkische Frauen – online – Folgekurs“

Online-Veranstaltung. Beginn: Montag, 10. August 2026, 15 bis 16.30 Uhr, Kursende: 16. Dezember 2026, Kursdauer: 34 Termine, montags und mittwochs, kostenfrei

„Nähen und Schneidern – für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene – Kurs A“

Veranstaltung mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 11. August 2026, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kursende: 15. September 2026, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 62 Euro/Person.

„Englisch B1/B2 – Conversation am Vormittag“

Veranstaltung mit Benedikte Baumgartner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 12. August 2026, 9 bis 10.30 Uhr, Kursende: 9. Dezember 2026, Kursdauer: 15 Termine, Teilnahmegebühr: 172 Euro/Person.

„Alphabetisierung – Lesen und Schreiben für deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger – Kurs B“

Veranstaltung mit Rosemarie Bachtler, Germersheim, Hans-Sachs-Straße 11, Therapiezentrum – Median. Beginn: Mittwoch, 12. August 2026, 18.15 bis 19.45 Uhr, Kursende: 16. Dezember 2026, Kursdauer: 17 Termine, Teilnahmegebühr: kostenfrei.

„Alphakurs – Lesen und Schreiben – für türkische Frauen – online – Folgekurs“

Online-Veranstaltung. Beginn: Mittwoch, 12. August 2026, 9.30 bis 11 Uhr, Kursende: 18. Dezember 2026, Kursdauer: 34 Termine, mittwochs und freitags, Teilnahmegebühr: kostenfrei.

„Fit am Morgen – Ü50 – Kurs A – am Vormittag“

Veranstaltung mit Traudel Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Donnerstag, 13. August 2026, 9 bis 10 Uhr, Kursende: 19. November 2026, Kursdauer: 14 Termine, Teilnahmegebühr: 76 Euro/Person.

„Fit am Morgen – Ü50 – Kurs B – am Vormittag“

Veranstaltung mit Traudel Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Donnerstag, 13. August 2026, 10.15 bis 11.15 Uhr, Kursende: 19. November 2026, Kursdauer: 14 Termine, Teilnahmegebühr: 76 Euro/Person.

„Yoga – für `Späteinsteigende´ – Kurs A“

Veranstaltung mit Belinda Spitz-Jöst, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Montag, 17. August 2026, 16 bis 17.30 Uhr, Kursende: 28. September 2026, Kursdauer: 6 Termine, nicht am 07.09.2026, Teilnahmegebühr: 42 Euro/Person.

„Fit und Bewegung – am Vormittag“

Veranstaltung mit Traudel Bauer, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Montag, 17. August 2026, 10 bis 11 Uhr, Kursende: 9. November 2026, Kursdauer: 12 Termine, Teilnahmegebühr: 64 Euro/Person.

„Englisch A1.6“

Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Montag, 17. August 2026, 16.30 bis 18 Uhr, Kursende: 23. November 2026, Kursdauer: 13 Termine, Teilnahmegebühr: 85 Euro/Person.

„Italienisch A1.2“

Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Montag, 17. August 2026, 14.30 bis 16 Uhr, Kursende: 23. November 2026, Kursdauer: 13 Termine, Teilnahmegebühr: 85 Euro/Person.

„Italienisch A2 – am Vormittag“

Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 19. August 2026, 10.30 bis 12 Uhr, Kursende: 25. November 2026, Kursdauer: 13 Termine, Teilnahmegebühr: 85 Euro/Person.

„Einbürgerungstest, Termin 13 – am Vormittag“

Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe). am Dienstag, 15. September 2026, 10 bis 11 Uhr, 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 17.08.2026.

„Einbürgerungstest, Termin 14“

Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe). Am Dienstag, 15. September 2026, 15 bis 16 Uhr, 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 17.08.2026.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Weitere Infos auch unter www.kvhs-germersheim.de

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 17:55