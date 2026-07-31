Frankenthal wird Gastgeber der SWR1 Hitparade

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Frankenthal wird im September zur Musikhauptstadt von Rheinland-Pfalz: Vom 20. bis 25. September macht die legendäre SWR1 Hitparade mit ihrem Gläsernen Studio Station auf dem Rathausplatz.

Mit der heutigen Ankunft des SWR-Teams auf dem Wochenmarkt fiel der offizielle Startschuss für eines der größten Radioevents des Landes. Sechs Tage lang wird Frankenthal zur Bühne für Live-Radio, Musik, Begegnungen und tausende Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich über den Zuschlag für Frankenthal: „Mit der SWR1 Hitparade und dem Gläsernen Studio kommt eines der bekanntesten Radioevents des Landes nach Frankenthal. Eine Woche lang wird unsere Stadt zur Musikhauptstadt von Rheinland-Pfalz. Das ist großartige Werbung für Frankenthal, ein echter Impuls für unsere Innenstadt und eine wunderbare Gelegenheit, unsere Stadt weit über die Region hinaus als lebendig, gastfreundlich und lebensfroh zu präsentieren. Ich lade schon heute alle herzlich ein, diese besondere Woche gemeinsam mit uns zu erleben.“

Bereits heute konnten sich Besucherinnen und Besucher am Informationsstand des SWR auf dem Wochenmarkt einen ersten Eindruck von der bevorstehenden Veranstaltungswoche verschaffen.

Vom 20. bis 25. September erwartet die Gäste dann ein abwechslungsreiches Programm: Das Gläserne Studio macht Radio hautnah erlebbar, Besucherinnen und Besucher können den SWR-Moderatoren bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, einen Blick hinter die Kulissen des Radiomachens werfen und an zahlreichen Mitmachaktionen teilnehmen. Hinzu kommen die beliebte SWR1-Stadtwette, das Warm-up am Eröffnungstag sowie die große Open-Air-Hitparadenparty mit Livemusik zum Abschluss der Veranstaltungswoche. Frankenthal wird damit für sechs Tage zum Treffpunkt für Musikfans aus ganz Rheinland-Pfalz.

Ein besonderes Augenmerk gilt während der Veranstaltungswoche auch dem Frankenthaler Wochenmarkt. Dieser bleibt ein wichtiger Bestandteil des Innenstadtlebens und wird bewusst in das Veranstaltungskonzept eingebunden. Um ausreichend Platz für das Gläserne Studio und die Veranstaltungsflächen zu schaffen, werden einzelne Marktstände während der Veranstaltungswoche in unmittelbar angrenzende Bereiche verlegt. Alle Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker bleiben selbstverständlich Teil des Wochenmarktes und werden aktiv in die Veranstaltungswoche eingebunden. Gemeinsam mit Gastronomie und Einzelhandel profitieren sie von der deutlich höheren Besucherfrequenz und der besonderen Atmosphäre dieses außergewöhnlichen Ereignisses.

Die SWR1 Hitparade zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und beliebtesten Radioaktionen im Südwesten. Sie verbindet Generationen, macht Radio live erlebbar und bringt Menschen aus dem ganzen Land zusammen. Mit dem Zuschlag für Frankenthal rückt die Stadt im September für eine Woche in den Mittelpunkt von Rheinland-Pfalz und präsentiert sich als lebendige, gastfreundliche Einkaufs- und Erlebnisstadt.

Das detaillierte Programm der SWR1 Hitparade mit allen Programmpunkten und weiteren Informationen wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 20:43