Frankenthal – First Saturday am 1. August: Innenstadt lädt zum entspannten Einkaufsbummel ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 1. August, heißt es in der Frankenthaler Innenstadt wieder „First Saturday“. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ erwarten Besucherinnen und Besucher zahlreiche Aktionen des Einzelhandels sowie zwei Stunden kostenloses Parken in den teilnehmenden Parkhäusern. Dazu gehören die Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, das Parkhaus am Bahnhof, das Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central, das City-Center-Parkhaus sowie der Parkplatz P7 am CongressForum.

Passend zum sommerlichen Motto haben sich die teilnehmenden Geschäfte wieder besondere Aktionen einfallen lassen. Bei der Kisling GmbH hält der Weihnachtsmann bereits Einzug und präsentiert erste Geschenkideen mit attraktiven Vorteilsangeboten. Das Modehaus Birkenmeier belohnt den Einkauf mit einem Eis-Gutschein ab einem Einkaufswert von 20 Euro – die perfekte Erfrischung für einen Sommertag in der Innenstadt. Der Froschkönig startet seinen Sommerschlussverkauf: Auf die gesamte Secondhand-Sommerbekleidung gibt es 20 Prozent Rabatt.

Auch gastronomisch gibt es sommerliche Angebote: Im Restaurant Zum Elefanten erhalten Gäste ab 18 Uhr kostenlos Tafelwasser – wahlweise still oder spritzig. Die Weinlaube lädt zwischen 10 und 13 Uhr zu einer besonderen Sommeraktion ein: Beim Kauf des Sommergetränks „Solrosa“ gibt es einen Secco gratis dazu.

Im Victor’s Residenz-Hotel wird von 8 bis 10 Uhr ein Frühstück zum Sonderpreis von 19,50 Euro statt 24,50 Euro angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Der Weltladen präsentiert das farbenfrohe Kikoi-Tuch aus fairer Produktion in Kenia – ein vielseitiger Begleiter für Strand, Schwimmbad oder Sauna. Passend dazu wird erfrischender Eistee angeboten.

Bei Douglas dreht sich alles um sommerliche Düfte. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Sommerdüfte kostenlos ausprobieren. Zusätzlich läuft ein Gewinnspiel für Inhaberinnen und Inhaber der Douglas Beauty Card: Ab einem Einkaufswert von 49 Euro gibt es ein Los, ab 69 Euro zwei Lose – jedes Los gewinnt, solange der Vorrat reicht.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte und Aktionen ist unter www.frankenthal.de/innenstadt zu finden.

Mit dem Format „First Saturday“ möchte die Stadt Frankenthal den Einkauf in der Innenstadt attraktiver gestalten und den Zugang erleichtern. Die kostenfreien Parkmöglichkeiten, besondere Aktionen des Einzelhandels und die sommerliche Atmosphäre laden dazu ein, die Frankenthaler Innenstadt zu entdecken, einzukaufen und zu genießen.

Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 14:47