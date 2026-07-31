Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar -Wie schmeckt unsere Region mitten in der Natur? Beim Naturpark-Hofgenuss lädt Natur- und Bauernhofpädagogin Larissa Bender am Samstag, 15. August 2026, von 16:30 bis 19 Uhr zu einer Esel- und Picknicktour nach Elztal-Auerbach ein. Gemeinsam mit den Eseln geht es auf eine entspannte Wanderung durch die Natur. Unterwegs genießen die Teilnehmenden ein regionales Picknick und erfahren Wissenswertes über die Landwirtschaft und das Leben auf dem Bauernhof. Die Veranstaltung verbindet regionale Lebensmittel, besondere Naturerlebnisse und Zeit zum Genießen, Entdecken und Austauschen – ganz im Sinne des Naturpark-Hofgenusses.

Am 12. September 2026 von 16:30 bis 19 Uhr wird eine weitere Esel- und Picknicktour bei Bauernhofpädagogin Larissa Bender stattfinden.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@hofpaedagogik-bender.de oder per Telefon/WhatsApp 0152 / 52 45 76 88.

Weitere Informationen unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/naturpark-hofgenuss

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 18:01