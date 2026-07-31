Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Hitze, Sonneneinstrahlung, Pollen oder unliebsame Krankheitserreger – wir können unsere Gesundheit vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen.

Plakate zum Thema Klima und Gesundheit für Kinder und Erwachsene

Coole Tipps für heiße Tage! Ob Hitze, Sonneneinstrahlung, Pollen oder unliebsame Krankheitserreger – die Plakate haben bunte Bilderseiten mit hilfreichen Tipps z.B. von den Gesundheitshelden Herzi und Schutzi, das sich vor allem an Kindergärten und Grundschulen richtet.

Hintergrundinformationen für Erwachsene, wie diese Kinder vor übermäßiger Hitze und UV-Strahlung, allergischen Reaktionen durch Pollen, Insektenstichen und Zeckenbissen schützen können, stehen jeweils auf den Rückseiten der Plakate.

Diese Plakate finden Sie auf der Website der Stadt Eberbach unter https://www.eberbach.de/leben/klima—umweltschutz/veranstaltungen–aktionen/hitzeaktionstag

Weitere Plakate zu „Klima und Gesundheit“ gibt es bei verschiedenen Bundesstellen und Fachorganisationen. Sie helfen dabei, über Themen wie Hitzeschutz, UV-Strahlung und Umwelteinflüsse auf den Körper zu informieren.

Eine kostenlose Bestellung bzw. das Herunterladen der Plakate ist möglich unter https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/service/helden-shop/helden-produkte oder unter https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/plakat-fuer-erwachsene-klima-und-gesundheit.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026, 18:15