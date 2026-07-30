Speyer – Unter Einfluss von THC PKW gefahren

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend, gegen 22:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Iggelheimer Straße. Die eingesetzten Beamten bemerkten bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 15:13