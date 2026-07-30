Rhein-Pfalz-Kreis – Finanzbuchführungskurs für Frauen startet im September – Jetzt zum Infotermin anmelden

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Frauen, die ihre beruflichen Perspektiven erweitern, nach einer Pause wieder einsteigen oder ihre

kaufmännischen Kenntnisse ausbauen möchten, können sich am Donnerstag, 13. August, bei einem kostenfreien Infotermin über den Finanzbuchführungskurs der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis

informieren.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2.

Die Kursleitung stellt Inhalte und Ablauf des Lehrgangs vor und beantwortet individuelle Fragen. Aus

organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de

gebeten. Rückfragen sind telefonisch unter 0621/5909-3451 möglich.

Der Kurs selbst startet am Samstag, 5. September, und findet an 15 Samstagen jeweils von 9 bis 12

Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt statt. Er richtet sich sowohl an Einsteigerinnen ohne

Vorkenntnisse als auch an Frauen, die ihre Kenntnisse aktualisieren oder gezielt vertiefen möchten.

Vermittelt werden die Grundlagen der Buchführung, Bilanz und Inventur, das Buchen typischer

Geschäftsvorfälle sowie wichtige steuerliche Aspekte. Praxisnahe Beispiele und Übungsaufgaben

helfen dabei, das Gelernte sicher anzuwenden und unmittelbar in die Praxis zu übertragen.

Der Lehrgang kann mit einer freiwilligen Xpert Business-Prüfung abgeschlossen werden. Nach

bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmerinnen ein bundesweit anerkanntes Zertifikat.

Dank der Förderung aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Frau und Mann

beträgt die Teilnahmegebühr einschließlich Lehr- und Übungsbuch lediglich 162 Euro. Die Gebühr für

die optionale Prüfung wird zusätzlich erhoben.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de oder bei der örtlichen vhs Schifferstadt (E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235/44593, vormittags) möglich (Kursnummer K505012S01).

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 22:13