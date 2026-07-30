Polizeiautobahnstation Ruchheim – brennender Mittelstreifen auf der A61 bei Dannstadt



Dannstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, gingen bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim mehrere Anrufe ein, dass der Mittelstreifen der Autobahn 61 im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und der Tank- und Rastanlage Dannstadt brennt.

Die Polizei, sowie die Feuerwehr waren kurze Zeit später am Einsatzort und stellten fest, dass der Mittelstreifen auf einer Länge von ca. 50m lichterloh brannte. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die Polizei sperrte die Autobahn in beide Fahrtrichtungen, da es durch das Feuer zu einer starken Rauchentwicklung kam, welche den Autofahrern die Sicht nahm.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle und verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Die Autobahn konnte in beide Fahrtrichtungen nach dem Löschen des Feuers wieder freigegeben werden.

Die Polizei vermutet, dass entweder eine aus dem Auto geworfene Zigarettenkippe, oder Glasscherben im Grünstreifen der Auslöser des Brandes war.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 22:24