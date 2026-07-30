Neustadt – Sommer in Neustadt – Willkomm-Malwettbewerb zum schönsten Sommererlebnis

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Noch eine Woche Sommerferien für die Neustadter Kinder. Die Willkomm Gemeinschaft hat eine Idee, wie sie genutzt werden kann: Pinsel raus und der Fantasie freien Lauf! Unter dem Motto „Dein schönstes Sommererlebnis in Neustadt“ lädt die Willkomm Gemeinschaft e.V. alle kleinen Künstlerinnen und Künstler ein, ihre schönsten Ferienmomente auf Papier zu bringen.

Neustadt bietet viel im Sommer: Ob Eis essen, Schwimmbad, Fahrradtour oder ein Abenteuer mit Familie und Freunden – alles, was den Sommer unvergesslich macht, darf gemalt werden.

Die Eltern können die Kunstwerke bis zum 31.08.2026 an die Email info@willkomm-neustadt.de sowie bei der Flugbörse Neustadt in der Friedrichstraße oder bei Fahrrad Trimpe im Weinstraßenzentrum eingereicht werden. Anschließend kann vom 01.09.2026 bis zum 13.09.2026 öffentlich in einer Online-Abstimmung über die Gewinnerbilder abgestimmt werden.

Auf die Siegerinnen und Sieger warten tolle Preise regionaler Unternehmen. Die Willkomm Gemeinschaft freut sich auf viele bunte Kunstwerke und wünscht allen kleinen Künstlerinnen und Künstlern viel Spaß beim Malen!

Quelle: Willkomm Gemeinschaft Neustadt e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:47