Mannheim – Wasserschaden: Bürgerservice-Zentrum Süd bleibt am Freitag geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bürgerservice-Zentrum Süd (Technisches Rathaus) kurzfristig geschlossen

Aufgrund eines Wasserschadens bleibt das Bürgerservice-Zentrum Süd (Technisches Rathaus) am Freitag, 31.07.2026, kurzfristig geschlossen.

Fertige Pass- und Ausweisdokumente (sofern im Bürgerservice-Zentrum Süd beantragt) können im Bürgerservice-Zentrum Mitte (K 7) abgeholt werden.

Alle anderen Bürgerservice-Standorte sind zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar – mit und ohne vorherige Terminvereinbarung: www.mannheim.de/buergerservice/oeffnungszeiten.

Zudem stehen zahlreiche digitale Angebote der Bürgerservices zur Verfügung, mit denen viele Anliegen bequem online erledigt werden können: www.mannheim.de/buergerportal.

Quelle Stadt mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 15:04