Mannheim: rnv erneuert Gleisanlagen im Bereich des Luzenbergs



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert im Zeitraum von Montag, 10. August, bis voraussichtlich Sonntag, 13. September 2026, die Gleisanlagen im Bereich des Luzenbergs. Vorbereitende Arbeiten starten bereits am Montag, 3. August 2026. Im Zusammenhang mit der Maßnahme kommt es zu Änderungen auf den rnv-Bahnlinien 1 und 3 sowie den rnv-Buslinien 55 und 58. Für den Individualverkehr ergeben sich ebenfalls Einschränkungen.

Auswirkungen auf Bahn- und Busverkehr

Das Umleitungskonzept ist in mehrere Phasen gegliedert. Während der vorbereitenden Arbeiten, welche von Montag, 3. August, bis Sonntag, 9. August 2026, umgesetzt werden, sind lediglich die Buslinien 55 und 58 betroffen. Die Haltestelle Luzenberg kann in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Buslinie 55 hält abweichend an der Haltestelle Luzenberg Ost.

Die Hauptarbeiten starten am Montag, 10. August. In der ersten Umleitungsphase, welche bis einschließlich Freitag, 14. August, gilt, fahren die rnv-Bahnlinien 1 und 3 von Rheinau Bf bzw. Rheingoldhalle kommend nur bis Alte Feuerwache. Zwischen Alte Feuerwache und Schönau bzw. Sandhofen verkehrt ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen. Direkt im Anschluss startet die zweite Phase. Diese gilt bis einschließlich Sonntag, 6. September 2026. Die Bahnen der Linie 1 fahren auf verkürztem Linienweg zwischen Rheinau Bf und Untermühlaustraße. Zwischen Neuer Meßplatz und Schönau bzw. Sandhofen wird ein SEV mit Bussen eingesetzt. Die Linie 3 endet während der zweiten Phase an der Haltestelle Alte Feuerwache. In der dritten Phase, welche von Montag, 7. September, bis einschließlich Sonntag, 13. September 2026 gilt, fahren die Bahnen der Linie 1 wieder auf ihrem regulären Linienweg zwischen Rheinau Bf und Schönau. Lediglich der Streckenabschnitt zwischen Luzenberg und Sandhofen ist noch gesperrt. Zwischen Luzenberg und Sandhofen verkehrt ein SEV. Ein Umstieg zwischen Bahn und Bus ist an der Haltestelle Waldhof Bf möglich.

Für die Buslinie 58 entfällt die Haltestelle Luzenberg während allen drei Phasen. Die Linie 55 hält im Zeitraum von Montag, 24. August, bis Sonntag, 30. August 2026, in Fahrtrichtung Käfertal Bf an der Haltestelle Luzenberg abweichend an Steig K. In der Zeit von Montag, 31. August, bis Sonntag, 13. September 2026, halten die Busse der Linie 55 in Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke abweichend im Bereich der Haltestelle Luzenberg an Steig F.

Einschränkungen für den Individualverkehr

Die Baumaßnahme bringt auch Einschränkungen für den Individualverkehr mit sich. Von Montag, 3. August, bis einschließlich Sonntag, 6. September 2026, ist die Luzenbergstraße zwischen Akazienstraße und der Einmündung Eisenstraße in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar. Im Zeitraum von Freitag, 21. August, etwa 14 Uhr, bis Montag, 24. August 2026, etwa 5 Uhr, wird die Luzenbergstraße wegen des Baufortschritts stadteinwärts komplett gesperrt. Anschließend, von Montag, 24. August, bis Sonntag, 30. August 2026, wird die Abbiegespur von der Eisenstraße kommend in die Luzenbergstraße, Fahrtrichtung Waldhof, gesperrt. In der Woche von Montag, 31. August, bis Sonntag, 6. September 2026, kann die Eisenstraße in Fahrtrichtung Diffenéstraße nicht befahren werden. Die Gegenrichtung, von der Diffenéstraße kommend zur Eisenstraße, wird von Montag, 7. September, bis Sonntag, 13 September 2026, gesperrt.

Umleitungen für den Individualverkehr werden ausgeschildert.

Hintergrund der Maßnahme

Im Rahmen der Bauarbeiten erneuert die rnv knapp 1000 Meter Gleis im Bereich der Haltestelle Luzenberg und der angrenzenden Abschnitte sowie eine Weiche und zwei Gleiskreuzungen. Entlang der Luzenbergstraße wird parallel etwa 250 Meter Schiene erneuert. Circa 500 Quadratmeter Gleisanlage, welche bisher asphaltiert ist, werden entsiegelt und durch Rasengleis ersetzt. Außerdem werden zwei Schienenkopfbenetzungsanlagen eingebaut, welche die Geräuschentwicklung bei Kurvenfahrten der Bahnen reduzieren.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:41