Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sperrung des Nordbrückenkopfes auf Ludwigshafener Seite hat weitreichende Folgen für den Verkehr in der Metropolregion Rhein-Neckar. Nach aktuellen Untersuchungen der Stadt Ludwigshafen wurden am Nordbrückenkopf der Kurt-Schumacher-Brücke weitere Schäden in Form von Spannungsriss-Korrosion festgestellt. Deshalb wird der Kfz-Verkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen über die Brücke künftig nicht mehr möglich sein.

Ab 5. August 2026 werden deshalb auf Mannheimer Seite sämtliche Zufahrten zur Kurt-Schumacher-Brücke gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin nutzen. Auch die Stadtbahnstrecke der rnv ist bereits seit dem 1. Juni 2026 gesperrt.

Vier Zufahrten in Mannheim werden geschlossen

Die Stadt Mannheim wird in den kommenden Tagen schrittweise alle vier Auffahrten zur Kurt-Schumacher-Brücke sperren.

Betroffen sind:

die Zufahrt von der verlängerten Fressgasse zwischen E7/G7 zur Kurt-Schumacher-Brücke und Hafenstraße,

die Auffahrt von der Hafenstraße/Akademiestraße,

die Auffahrt vom Luisenring sowie

die Auffahrt vom Parkring.

Die Zufahrt zum Hafengebiet bleibt vom Parkring aus weiterhin möglich. Anwohner sowie die Müllabfuhr können die Akademiestraße weiterhin erreichen.

Großräumige Umleitungen eingerichtet

Um den Verkehr möglichst früh umzuleiten, richtet die Stadt Mannheim umfangreiche Umleitungsstrecken ein.

Der Schwerlastverkehr aus Mannheim-Nord wird bereits an der Ludwig-Jolly-Straße über die Industriestraße, Inselstraße, Friesenheimer Straße, Diffenestraße sowie die Altrheinbrücke in Richtung A6 geleitet. Von dort erfolgt die Weiterfahrt über die Theodor-Heuss-Brücke nach Ludwigshafen.

Verkehre aus Richtung Innenstadt werden über Luisenring, Kaiserring, Friedrichsring und Bismarckstraße zur Konrad-Adenauer-Brücke geführt.

Hintergrund: Neue Schäden am Nordbrückenkopf

Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen wurden bei aktuellen Untersuchungen zusätzliche Schäden durch Spannungsriss-Korrosion festgestellt. Diese machen eine vollständige Sperrung des Brückenverkehrs zwischen Mannheim und Ludwigshafen erforderlich.

Ursprünglich war vorgesehen, nach der Sperrung der Hochstraße Nord weiterhin von Mannheim über die Kurt-Schumacher-Brücke nach Ludwigshafen-Nord beziehungsweise in den Hemshof fahren zu können. Diese Möglichkeit entfällt nun vollständig.

Stadt Mannheim passt Verkehrskonzept an

Die Stadt Mannheim hatte sich bereits auf die Sperrung der Hochstraße Nord vorbereitet. Aufgrund der neuen Situation muss das Verkehrskonzept jedoch angepasst werden. Gleichzeitig wird geprüft, ob geplante Baumaßnahmen im Stadtgebiet verschoben werden können, um zusätzliche Verkehrsbelastungen zu vermeiden.

Die Verkehrslage soll fortlaufend beobachtet werden. Zudem wurden die Sperrmaßnahmen mit den Rettungsdiensten abgestimmt.

Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass trotz umfangreicher Umleitungen insbesondere im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen ist. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:51