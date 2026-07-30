Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Ludwigshafen am Rhein sucht das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Vermissten. Das Mädchen wird seit Donnerstag, 23. Juli 2026, vermisst.

Nach Angaben der Polizei verließ die Jugendliche am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen. Dort wurde sie zuletzt gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die 15-Jährige bislang nicht aufgefunden werden.

Die Polizei betont, dass derzeit keine konkreten Hinweise auf eine akute Gefährdung der Jugendlichen vorliegen. Da für vermisste Minderjährige jedoch besondere Schutzvorschriften gelten, bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Beschreibung der Vermissten

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

schwarz gefärbte Haare

rotes Bandeau-Top

lange schwarze Hose

lange schwarze Weste beziehungsweise Jacke

schwarze Hello-Kitty-Schuhe

Tattoo auf der linken Hand (selbst tätowierter Smiley auf dem Mittelfinger)

weitere Tattoos an Armen und Beinen, darunter unter anderem ein Hello-Kitty-Motiv, eine Tablette und ein Kreuz

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden.

Wer die Vermisste sieht, sollte sie nach Möglichkeit im Blick behalten und umgehend den Polizeinotruf 110 verständigen.

Hinweis der Polizei: Das veröffentlichte Foto dient ausschließlich der Öffentlichkeitsfahndung. Sobald der Fahndungszweck entfällt, sollen insbesondere Onlinemedien das Bild aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes entfernen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 17:50