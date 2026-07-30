Ludwigshafen – Nordbrückenkopf ab Samstag für den Kraftverkehr gesperrt – Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 75, 76 und 95

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Samstag, 1. August 2026, wird der Nordbrückenkopf, der Verkehrsknotenpunkt zwischen Hochstraße Nord (B44) und der Kurt-Schumacher-Brücke, für den Kraftverkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 75, 76 und 95.

Die rnv-Bahnlinien 6/6A und 12 sowie die S-Bahnlinie S44 von und zum BASF-Werksgelände, welche abschnittsweise unter dem Nordbrückenkopf verkehren, sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Linie 75

Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen Pasadenaallee und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) und Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 76

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen LU Hochschule und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) und Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 95

Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen LU Hochschule und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) und Kaiser-Wilhelm-Straße

Quelle rnv Foto MRN News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 16:01