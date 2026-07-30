  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.07.2026, 22:10 Uhr

Ludwigshafen – Kunst statt Hitzestress: Wilhelm-Hack-Museum wird zur kostenfreien Kälteinsel

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ludwigshafen erweitert ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor großer Hitze: Ab einer prognostizierten Tageshöchsttemperatur von mindestens 32 Grad Celsius öffnet das Wilhelm-Hack-Museum während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei seine Türen.

Aufgrund der aktuell vorhergesagten hohen Temperaturen gilt das Angebot erstmals ab heute, Donnerstag, 30. Juli 2026, bis einschließlich Sonntag, 2. August 2026. In diesem Zeitraum ist der Eintritt in das Wilhelm-Hack-Museum während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei. Damit trägt die Stadt auch möglichen kurzfristigen Schwankungen der Wetterprognose Rechnung. Für Ludwigshafen werden in den kommenden Tagen wiederholt Temperaturen um oder über 32 Grad erwartet.

Das Museum soll an besonders heißen Tagen nicht nur ein Ort für Kunst und Kultur sein, sondern auch eine gut erreichbare Möglichkeit bieten, sich für einige Zeit in angenehm temperierten Räumen aufzuhalten. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere an ältere Menschen, Familien mit Kindern und Personen, deren Wohnungen sich stark aufheizen.
„Große Hitze wird für viele Menschen zunehmend zu einer Belastung. Deshalb wollen wir unkompliziert Orte schaffen, an denen man sich abkühlen und erholen kann. Das Wilhelm-Hack-Museum verbindet dabei Hitzeschutz und kulturelle Teilhabe auf eine sehr gute Weise. Wer der Hitze entkommen möchte, kann bei uns künftig nicht nur einen kühlen Kopf bewahren, sondern gleichzeitig Kunst erleben“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Blettner.
Die Besucherinnen und Besucher können die Ausstellungen besichtigen oder sich in den öffentlich zugänglichen Bereichen des Museums aufhalten. Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung.

Nach dem zunächst festgelegten Zeitraum bis einschließlich 2. August soll das Angebot künftig immer dann aktiviert werden, wenn für Ludwigshafen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Tageshöchsttemperaturen von mindestens 32 Grad Celsius vorhergesagt werden. Maßgeblich ist die offizielle Wettervorhersage. Die Stadt und das Wilhelm-Hack-Museum informieren kurzfristig über ihre Internetseiten und die sozialen Medien.
„Ein Museum ist ein Ort der Begegnung und des Aufenthalts. An sehr heißen Tagen möchten wir Menschen ausdrücklich dazu einladen, unsere angenehm temperierten Räume zu nutzen
und dabei vielleicht auch einen neuen Zugang zur Kunst zu entdecken“, erklärt René Zechlin, der Direktor des Wilhelm-Hack-Museums.

Das Angebot wird nach der Hitzeperiode ausgewertet. Dabei sollen insbesondere die Nutzung, die organisatorischen Abläufe und die Erfahrungen der Besucherinnen und Besucher berücksichtigt werden.

Das Angebot auf einen Blick
Das Wilhelm-Hack-Museum kann von Donnerstag, 30. Juli, bis einschließlich Sonntag,
2. August 2026, während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei besucht werden. Anschließend gilt das Angebot grundsätzlich an Tagen, für die eine Tageshöchsttemperatur von mindestens 32 Grad Celsius prognostiziert wird. Die jeweilige Aktivierung wird über die städtischen Informationskanäle und die Kanäle des Museums bekannt gegeben.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 22:10

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.