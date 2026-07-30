Ludwigshafen – Kunst statt Hitzestress: Wilhelm-Hack-Museum wird zur kostenfreien Kälteinsel

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ludwigshafen erweitert ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor großer Hitze: Ab einer prognostizierten Tageshöchsttemperatur von mindestens 32 Grad Celsius öffnet das Wilhelm-Hack-Museum während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei seine Türen.

Aufgrund der aktuell vorhergesagten hohen Temperaturen gilt das Angebot erstmals ab heute, Donnerstag, 30. Juli 2026, bis einschließlich Sonntag, 2. August 2026. In diesem Zeitraum ist der Eintritt in das Wilhelm-Hack-Museum während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei. Damit trägt die Stadt auch möglichen kurzfristigen Schwankungen der Wetterprognose Rechnung. Für Ludwigshafen werden in den kommenden Tagen wiederholt Temperaturen um oder über 32 Grad erwartet.

Das Museum soll an besonders heißen Tagen nicht nur ein Ort für Kunst und Kultur sein, sondern auch eine gut erreichbare Möglichkeit bieten, sich für einige Zeit in angenehm temperierten Räumen aufzuhalten. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere an ältere Menschen, Familien mit Kindern und Personen, deren Wohnungen sich stark aufheizen.

„Große Hitze wird für viele Menschen zunehmend zu einer Belastung. Deshalb wollen wir unkompliziert Orte schaffen, an denen man sich abkühlen und erholen kann. Das Wilhelm-Hack-Museum verbindet dabei Hitzeschutz und kulturelle Teilhabe auf eine sehr gute Weise. Wer der Hitze entkommen möchte, kann bei uns künftig nicht nur einen kühlen Kopf bewahren, sondern gleichzeitig Kunst erleben“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Blettner.

Die Besucherinnen und Besucher können die Ausstellungen besichtigen oder sich in den öffentlich zugänglichen Bereichen des Museums aufhalten. Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung.

Nach dem zunächst festgelegten Zeitraum bis einschließlich 2. August soll das Angebot künftig immer dann aktiviert werden, wenn für Ludwigshafen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Tageshöchsttemperaturen von mindestens 32 Grad Celsius vorhergesagt werden. Maßgeblich ist die offizielle Wettervorhersage. Die Stadt und das Wilhelm-Hack-Museum informieren kurzfristig über ihre Internetseiten und die sozialen Medien.

„Ein Museum ist ein Ort der Begegnung und des Aufenthalts. An sehr heißen Tagen möchten wir Menschen ausdrücklich dazu einladen, unsere angenehm temperierten Räume zu nutzen

und dabei vielleicht auch einen neuen Zugang zur Kunst zu entdecken“, erklärt René Zechlin, der Direktor des Wilhelm-Hack-Museums.

Das Angebot wird nach der Hitzeperiode ausgewertet. Dabei sollen insbesondere die Nutzung, die organisatorischen Abläufe und die Erfahrungen der Besucherinnen und Besucher berücksichtigt werden.

Das Angebot auf einen Blick

Das Wilhelm-Hack-Museum kann von Donnerstag, 30. Juli, bis einschließlich Sonntag,

2. August 2026, während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei besucht werden. Anschließend gilt das Angebot grundsätzlich an Tagen, für die eine Tageshöchsttemperatur von mindestens 32 Grad Celsius prognostiziert wird. Die jeweilige Aktivierung wird über die städtischen Informationskanäle und die Kanäle des Museums bekannt gegeben.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 22:10