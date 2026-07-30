Ludwigshafen – Jugend-WM im Pétanque: Zwei Talente des VfSK Oppau 1900 im Nationalkader



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der VfSK Oppau 1900 stellt mit Maria Hein und Ben Haug zwei Spielende für die deutsche Auswahl bei der Jugend-Weltmeisterschaft im Pétanque, die vom 30. Juli bis 2. August 2026 im spanischen Santa Susanna ausgetragen wird. Gemeinsam mit Janaina Cabrera und Dario Kraleski (beide Landesverband Baden-Württemberg) startet das Team Deutschland in den Disziplinen Triplette mixte, Doublette mixte und Tir de précision mixte.

Das Coaching-Duo bilden Maurice Racz und der Oppauer Vereinsangehörige Leon Gotha.

Der Verein bewertet die Nominierungen als Bestätigung seiner langfristigen Jugendarbeit. Die Abteilung Athleten-Bouler fördert seit Jahren konsequent den Nachwuchs und hat wiederholt Talente hervorgebracht, die in Landesauswahlen (PVRLP) und die Nationalmannschaft aufrücken.

Zahlreiche Partien der Jugend-WM werden auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Pétanque Verbands (DPV) übertragen: https://www.youtube.com/@DPVvideo

Der VfSK Oppau 1900 wünscht seinem Duo einen erfolgreichen Turnierverlauf und dankt Trainerteam, Ehrenamtlichen und Unterstützern, die diese Entwicklung ermöglichen.

Quelle: Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. – VfSK

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 22:21