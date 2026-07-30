Ludwigshafen – Die Pfalzwerke werden Exklusiv-Partner der Roten Teufel



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Saison 2026/27 wird die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT neuer Exklusiv-Partner des 1. FC Kaiserslautern.

Der Energieversorger aus der Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen ist seit über 110 Jahren eng mit der Region verbunden und war bereits von 2009 bis 2018 Partner des pfälzischen Traditionsvereins. Nun

kehrt das Unternehmen als Unterstützer zurück auf den Betze.

Die Vertragslaufzeit beläuft sich zunächst auf drei Jahre. Die Leistungen umfassen umfangreiche Maßnahmen zur Sichtbarkeit an den Spieltagen der Profis im Fritz-

Walter-Stadion, wie Bandenwerbungen und Cam Carpets, aber auch weitere Aktivierungsmaßnahmen im digitalen Bereich oder dem Devil of the Day. Darüber

hinaus werden die Pfalzwerke auch Partner des Nachwuchsleistungszentrums, der Frauen-Mannschaft und des E-Sport-Teams.

„Mit den Pfalzwerken haben wir einen Partner gefunden, der perfekt zu uns passt.

Uns verbindet nicht nur die Regionalität und die Verbundenheit mit der Pfalz, sondern eine gemeinsame Vergangenheit, von der beide Seiten profitieren

konnten. Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft wieder auflebt und wir gemeinsam mit den Pfalzwerken als regionalem Partner den FCK weiter

voranbringen können“, so Dr. Marc Strauß, Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern.

„Der 1. FC Kaiserslautern ist weit mehr als ein Fußballverein – er ist ein Stück Heimat für viele Menschen in der Pfalz und darüber hinaus. Kaum eine Institution

steht so sehr für Zusammenhalt, Identifikation und regionale Verbundenheit wie der FCK. Genau deshalb freuen wir uns, wieder als Partner dabei zu sein. Als

Unternehmen, das ebenfalls seit Generationen in der Region verwurzelt ist, sehen wir es als unsere Verantwortung, Institutionen zu unterstützen, die unsere Heimat

stark machen. Vom Amateurverein bis zum traditionsreichen FCK investieren wir bewusst in Partnerschaften, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unseren

Städten und Gemeinden fördern. Wir sind überzeugt: Wenn starke regionale Partner zusammenstehen, profitiert die gesamte Region“, so Dominik Habig,

Vorstandsmitglied Pfalzwerke.

„Die Pfalzwerke sind tief in der Region verwurzelt – genau wie der 1. FC Kaiserslautern. Umso mehr freut es uns, dass wir diese partnerschaftliche

Verbindung wieder aufleben lassen konnten. Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für die Attraktivität des 1. FC Kaiserslautern als Partnerplattform.

Gemeinsam wollen wir die Kooperation gezielt weiterentwickeln und Aktivierungsansätze schaffen, die einen echten Mehrwert für alle Seiten bieten“,

ergänzt Miroan El Quitar, Director Sales SPORTFIVE.

„Es freut mich sehr, dass die Pfalzwerke ihr Engagement beim FCK weiter ausbauen und künftig auch unseren Nachwuchs, den Frauenfußball und den E-

Sport unterstützen. Besonders freue ich mich darüber, dass wir mit der Pfalzwerke AG einen starken Partner als Hauptsponsor für unseren E-Sport-Bereich gewinnen

konnten“ – ergänzt Gero Scira, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern e.V.

„Der FCK verfügt über etwas, das jede starke Marke erreichen möchte: echte Verbundenheit. Die Menschen stehen hinter ihrem Verein – in guten wie in

schlechten Zeiten. Diese Nähe, dieses Vertrauen und diese Loyalität begeistern uns und sind zugleich unser Anspruch als regionaler Energieversorger. Die

Partnerschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern passt deshalb hervorragend zu uns und unser Engagement ist ein klares Bekenntnis zu unserer Region und unseren

Kundinnen und Kunden“, betont Alexander Häge, Bereichsleiter Strategie & Unternehmensentwicklung und Elektromobilität bei den Pfalzwerken.

Bildnachweis: 1. FCK

Quelle: PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:59