  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30 07 2026 Info 3D Kunstwerk
30.07.2026, 21:53 Uhr

Landau – Hingucker für die Königstraße: 3D-Kunstwerk macht Baustelle in Landauer Einkaufsstraße zum beliebten Fotomotiv

30 07 2026 Info 3D Kunstwerk
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Landauer Königstraße wird derzeit nicht nur gebaut – sondern auch gestaunt.

Auf Höhe des Kreuzgangs scheint sich mitten auf der Baustelle der Asphalt zu öffnen. Tatsächlich steckt dahinter ein spektakuläres 3D-Kunstwerk
des international bekannten Straßenkünstlers Manfred Stader und seiner Kollegin Jana Schneider.

Die rund drei mal sechs Meter große Illusion lässt den Blick scheinbar tief unter die Straße schweifen. Wer sich an den Fotopunkt stellt, wird selbst Teil des
Kunstwerks und scheint auf einem schmalen Holzbrett über einem tiefen Abgrund zu balancieren – ein verblüffender 3D-Effekt. Auch der Landauer Reiter
und ein Straßenschild mit der Aufschrift „Königstraße“ sind Teil des Motivs. Das Kunstwerk lädt zum Staunen, Ausprobieren und Fotografieren ein – und dürfte
nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien schnell für Aufmerksamkeit sorgen.

Die Aktion ist Teil des Baustellenmarketings und wird unterstützt durch Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.
Mit dem Kunstwerk möchten die städtische Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing in der StadtLeben Landau GmbH gemeinsam mit den
Gewerbetreibenden der Königstraße zeigen: Auch während der Baumaßnahme bleibt die Einkaufsstraße lebendig, attraktiv und einen Besuch wert.

„Eine Baustelle bedeutet immer Veränderungen und bringt für Anwohnerinnen und Anwohner, Gewerbetreibende sowie Besucherinnen und Besucher
Herausforderungen mit sich. Umso wichtiger ist es, die Königstraße auch während dieser Zeit positiv zu bespielen. Das 3D-Kunstwerk zeigt auf kreative
Weise: Hier wird nicht nur gebaut,sondern die Königstraße bleibt auch während der Bauzeit lebendig“, betont Lena Dürphold, Geschäftsführerin der
Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, der Muttergesellschaft der StadtLeben.

Das Kunstwerk wurde innerhalb weniger Tage mit speziellen Betonfarben direkt auf den Asphalt gemalt. Viele Passantinnen und Passanten konnten seine
Entstehung bereits live verfolgen. Die Idee stammt von Ralph Leibbrand vom Geschäft Leder Horn und wurde im Rahmen des Verfügungsfonds des
Bundesförderprogramms eingereicht und von der Wirtschaftsförderung ausgewählt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 6.000 Euro
und werden zu 90 Prozent aus Bundesmitteln gefördert.

„Mit unserem Baustellenmarketing möchten wir die Auswirkungen der Baumaßnahme für Handel und Gastronomie bestmöglich abfedern und gleichzeitig
neue Besuchsanlässe schaffen. Das Kunstwerk ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Es macht neugierig, sorgt für Aufmerksamkeit und
lenkt den Blick auf die vielen Geschäfte und gastronomischen Angebote, die trotz Baustelle selbstverständlich erreichbar sind“, erklärt Martin Messemer,
Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Landau.

„Solche Aktionen zeigen, was möglich ist, wenn Stadt, Handel und Stadtmarketing gemeinsam an einem Strang ziehen. Das Kunstwerk schafft
Aufmerksamkeit weit über die Königstraße hinaus und macht Lust darauf, die Innenstadt neu zu entdecken. Genau solche positiven Erlebnisse brauchen wir
während der Bauphase“, sagt Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben.

Das 3D-Kunstwerk ist Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt. Bereits in den vergangenen Wochen sorgten unter anderem ein
Torwandschießen in der Königstraße sowie die Eisgutschein-Aktion für zusätzliche Besucherinnen und Besucher. Weitere Projekte im Rahmen des
Baustellenmarketings in der „Kingstreet“ sind bereits in Vorbereitung.

Bildunterschrift: Martin Messemer, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Landau (v. l.), Lena Dürphold, Geschäftsführerin der Stadtholding Landau (h. l.),
Manfred Stader, Straßenkünstler (2. v. l.), Nour Abboud, Vertreterin von Ralph Leibbrand, dem Ideengeber des Projekts (2. v. r.), Jana Schneider,
Straßenkünstlerin (v. r.), und Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben (h.r.), werden selbst Teil des Kunstwerks in der Landauer Königsstraße. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:53

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.