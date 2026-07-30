Landau – Hingucker für die Königstraße: 3D-Kunstwerk macht Baustelle in Landauer Einkaufsstraße zum beliebten Fotomotiv



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Landauer Königstraße wird derzeit nicht nur gebaut – sondern auch gestaunt.

Auf Höhe des Kreuzgangs scheint sich mitten auf der Baustelle der Asphalt zu öffnen. Tatsächlich steckt dahinter ein spektakuläres 3D-Kunstwerk

des international bekannten Straßenkünstlers Manfred Stader und seiner Kollegin Jana Schneider.

Die rund drei mal sechs Meter große Illusion lässt den Blick scheinbar tief unter die Straße schweifen. Wer sich an den Fotopunkt stellt, wird selbst Teil des

Kunstwerks und scheint auf einem schmalen Holzbrett über einem tiefen Abgrund zu balancieren – ein verblüffender 3D-Effekt. Auch der Landauer Reiter

und ein Straßenschild mit der Aufschrift „Königstraße“ sind Teil des Motivs. Das Kunstwerk lädt zum Staunen, Ausprobieren und Fotografieren ein – und dürfte

nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien schnell für Aufmerksamkeit sorgen.

Die Aktion ist Teil des Baustellenmarketings und wird unterstützt durch Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

Mit dem Kunstwerk möchten die städtische Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing in der StadtLeben Landau GmbH gemeinsam mit den

Gewerbetreibenden der Königstraße zeigen: Auch während der Baumaßnahme bleibt die Einkaufsstraße lebendig, attraktiv und einen Besuch wert.

„Eine Baustelle bedeutet immer Veränderungen und bringt für Anwohnerinnen und Anwohner, Gewerbetreibende sowie Besucherinnen und Besucher

Herausforderungen mit sich. Umso wichtiger ist es, die Königstraße auch während dieser Zeit positiv zu bespielen. Das 3D-Kunstwerk zeigt auf kreative

Weise: Hier wird nicht nur gebaut,sondern die Königstraße bleibt auch während der Bauzeit lebendig“, betont Lena Dürphold, Geschäftsführerin der

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, der Muttergesellschaft der StadtLeben.

Das Kunstwerk wurde innerhalb weniger Tage mit speziellen Betonfarben direkt auf den Asphalt gemalt. Viele Passantinnen und Passanten konnten seine

Entstehung bereits live verfolgen. Die Idee stammt von Ralph Leibbrand vom Geschäft Leder Horn und wurde im Rahmen des Verfügungsfonds des

Bundesförderprogramms eingereicht und von der Wirtschaftsförderung ausgewählt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 6.000 Euro

und werden zu 90 Prozent aus Bundesmitteln gefördert.

„Mit unserem Baustellenmarketing möchten wir die Auswirkungen der Baumaßnahme für Handel und Gastronomie bestmöglich abfedern und gleichzeitig

neue Besuchsanlässe schaffen. Das Kunstwerk ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Es macht neugierig, sorgt für Aufmerksamkeit und

lenkt den Blick auf die vielen Geschäfte und gastronomischen Angebote, die trotz Baustelle selbstverständlich erreichbar sind“, erklärt Martin Messemer,

Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Landau.

„Solche Aktionen zeigen, was möglich ist, wenn Stadt, Handel und Stadtmarketing gemeinsam an einem Strang ziehen. Das Kunstwerk schafft

Aufmerksamkeit weit über die Königstraße hinaus und macht Lust darauf, die Innenstadt neu zu entdecken. Genau solche positiven Erlebnisse brauchen wir

während der Bauphase“, sagt Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben.

Das 3D-Kunstwerk ist Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt. Bereits in den vergangenen Wochen sorgten unter anderem ein

Torwandschießen in der Königstraße sowie die Eisgutschein-Aktion für zusätzliche Besucherinnen und Besucher. Weitere Projekte im Rahmen des

Baustellenmarketings in der „Kingstreet“ sind bereits in Vorbereitung.

Bildunterschrift: Martin Messemer, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Landau (v. l.), Lena Dürphold, Geschäftsführerin der Stadtholding Landau (h. l.),

Manfred Stader, Straßenkünstler (2. v. l.), Nour Abboud, Vertreterin von Ralph Leibbrand, dem Ideengeber des Projekts (2. v. r.), Jana Schneider,

Straßenkünstlerin (v. r.), und Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben (h.r.), werden selbst Teil des Kunstwerks in der Landauer Königsstraße. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:53