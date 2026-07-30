Karlsruhe – Erste Runden im Frauen-Verbandspokal versprechen Spannung



Karlsruhe/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Mittwoch loste Heike Himmelsbach-Ihli, bfv-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, gemeinsam mit Losfee Jule Hartmann vom Karlsruher SC

die Paarungen für den Frauen-Verbandspokal 2026/27 bis zum Achtelfinale aus.

Insgesamt nehmen 46 Frauenteams am Pokalwettbewerb teil. Ihre Ligazugehörigkeit erstreckt

sich von den Landesligen bis zur Regionalliga. In der ersten Runde spielen 33 Mannschaften

aus den Landesligen, der neu geschaffenen Landesliga Baden und zehn teilnehmende

Verbandsligisten regional die Teilnehmer der zweiten Runde aus.

Über Freilose freuen sich in der Region Odenwald die SpG Neckargerach/Eberbach (LL), die

SpG Hettingen/Reisenbach (LL) und die SpG Hardheim/Pülfringen (LL), in der Region Rhein-

Neckar der TSV Handschuhsheim (LL), der SV Laudenbach (LLB) und der Polizei SV

Mannheim (LLB) sowie in der Region Mittelbaden der Post Südstadt Karlsruhe (VL), der KIT

Sport-Club (VL) und der FV Fortuna Kirchfeld (LL). Spannende Derbys erwarten die Fans des

VfR Mannheim (LL) und des SSV Vogelstang (LL) ebenso wie der SpG Dielheim/Wiesloch (LL)

und des FC Frauenweiler (LL) sowie der SpG Büchig/Neibsheim (LL) und des VfB Bretten (VL).

Auch die zweite Runde wird noch regional ausgetragen, bevor im Achtelfinale die Ober- und

Regionalligisten ATSV Mutschelbach (OL), 1. FC Mühlhausen (OL) und Titelverteidiger

Karlsruher SC (RL) einsteigen.

Die erste Pokalrunde ist auf den 15./16. September 2026 terminiert, die zweite Runde auf den

22./23. September. Das Achtelfinale steigt am 06./07. Oktober und das Viertelfinale am 04.November.

Das Halbfinale steht dann erst im neuen Kalenderjahr an, hierfür ist der

24./25.04.2027 vorgesehen. Der Finaltag der Frauen und Juniorinnen findet am 12. Juni 2027 statt.

Quelle: Badischer Fußballverband e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 21:45