

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Besonderer Sommerabend mit dem Deutschen Alpenverein auf dem Königstuhl – Das kostenfreie Sportangebot „Sport im Park“ der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit Heidelberger Vereinen und dem Sportkreis Heidelberg bietet Mitte August wieder ein ganz besonderes „Special“ an: Bei „Sonne aus. Funkeln an.“ geht es am Mittwoch, 12. August 2026, gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein, Sektion Heidelberg, über die Himmelsleiter zur Sonnenfinsternis und zum Sternschnuppenregen auf den Königstuhl. Die Teilnahme ist – wie bei allen „Sport im Park“-Angeboten (www.heidelberg.de/sportimpark) – kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist um 17.45 Uhr an der Bergbahn-Talstation (Zwingerstraße 20) in der Altstadt. Mit dem ÖPNV ist die Station mit den rnv-Buslinien 20 und 36 über die Haltestelle Rathaus/Bergbahn erreichbar. Von dort starten die Teilnehmenden gemeinsam ihren Aufstieg über Schloss und Himmelsleiter hinauf zum Königstuhl.

Ziel ist, rechtzeitig zur partiellen Sonnenfinsternis oben anzukommen. Die Verfinsterung beginnt um 19.21 Uhr, ihr Maximum mit einer Bedeckung von 89 Prozent erreicht sie um 20.14 Uhr – rund eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. Wichtiger Hinweis: Für die Beobachtung ist eine geeignete Sonnenfinsternis-Schutzbrille unbedingt erforderlich!

Wenn die Abenddämmerung einsetzt, lohnt sich das Warten: In dieser Nacht erreicht der Perseiden-Meteorstrom seinen Höhepunkt. Mit etwas Glück ziehen zahlreiche Sternschnuppen über den Himmel und setzen dem Abend ein funkelndes Finale auf.

Der Abstieg findet wahlweise direkt nach dem Sonnenuntergang über Forstwege in die Altstadt statt oder nach Vereinbarung, aber spätestens um Mitternacht. Alternativ kann selbst ein fips-Bus über die rnv gebucht werden (www.rnv-online.de/fahrtinfo/fips).

Teilnehmende sollten bitte mitbringen:

Geeignete Sonnenfinsternis-Schutzbrille

Stirnlampe mit Rotlicht für den Rückweg

Getränke und Verpflegung

der Witterung angepasste Kleidung

Sitzkissen oder Decke

Kurse von „Sport im Park” noch bis 27. September – auch in den Ferien

Bei „Sport im Park“ werden gemeinsam mit 17 Vereinen und dem Sportkreis Heidelberg insgesamt 37 wöchentliche Kurse angeboten – von Fitness- und Ausdauertraining über Gymnastik, Rückentraining, Nordic Walking und Boule bis hin zu Kampfkunst und Tanzen. Die Kurse finden in Grün- und Parkflächen in allen 15 Heidelberger Stadtteilen statt, von montags bis sonntags, unabhängig vom Fitnesslevel – größtenteils auch in den Sommerferien (aktuelle Informationen zu Kursen, die nicht stattfinden, gibt es online unter www.heidelberg.de/sportimpark > Aktuelles und im „Sport im Park“-Newsletter). So ist für Sportbegeisterte jeden Alters etwas dabei. Die Saison dauert noch bis zum 27. September.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 11:52