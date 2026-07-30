

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Tipps für sichere Tränken im Garten und auf dem Balkon – Hohe Temperaturen und anhaltende Trockenheit machen auch der Tierwelt zu schaffen. Insekten, Vögel und kleine Säugetiere wie Igel oder Eichhörnchen finden in längeren Trockenperioden häufig nicht genügend Wasser. Garten- und Balkonbesitzerinnen und Besitzer können sie mit einfachen Wasserstellen unterstützen.

Als Insektentränke eignet sich beispielsweise ein Blumentopfuntersetzer aus Keramik oder eine flache Schale. Saubere Steine, die teilweise aus dem Wasser ragen, bieten Bienen, Schmetterlingen und anderen Insektenarten sichere Landeplätze.

Für Vögel, Eichhörnchen und andere Kleinsäuger eignen sich standsichere Gefäße, die leicht erreichbar sind. Steine in der Tränke können kleineren Tieren als Ausstiegshilfe dienen.

Wasser regelmäßig wechseln

Damit die Wasserstellen hygienisch bleiben, sollte das Wasser regelmäßig erneuert und bei Bedarf nachgefüllt werden. Schalen und Steine sollten zudem gründlich gereinigt und anschließend in der Sonne getrocknet werden. So lässt sich die Bildung von Keimen ebenso vermeiden wie die Vermehrung von Tigermücken in stehendem Wasser.

Entscheidend ist auch der Standort: Insektentränken stehen am besten windgeschützt. Wasserstellen für Vögel sollten gut einsehbar und leicht erhöht aufgestellt werden, damit die Tiere mögliche Gefahren frühzeitig erkennen können. Für Igel und andere Kleinsäuger eignen sich ruhige, gut zugängliche und möglichst schattige Plätze.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 11:59