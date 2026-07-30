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30.07.2026, 12:04 Uhr

Heidelberg – August-Beratungsangebote für Chancengleichheit und Teilhabe

Mrn news platzhalter logo 2026 neuHeidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im August 2026 Beratungen in Präsenz sowie telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im August zu nachfolgenden Terminen statt:

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Zweimal pro Woche beraten Ljubica Selakovic Martinovic und Yulia Uksekova derzeit zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Die Beratungen finden in der Regel Montag, und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Voranmeldung statt (über das IQ Beratungsportal „Webapp“ www.iq-webapp.de/anmeldung-bw, per E-Mail an anerkennung@ikubiz.de oder telefonisch unter 0621 40071213 – die telefonische Erreichbarkeit ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr). Die nächsten Termine sind am 3., 6., 10., 17., 20., 24., 27. und 31. August 2026.

Die Beraterinnen sind Expertinnen für Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) Baden-Württemberg. Die Beratung wird auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch angeboten. Sie beraten zu folgenden Fragen: Wo kann ich meinen ausländischen Abschluss anerkennen lassen? Wie sind meine Berufsaussichten in Deutschland? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für mich? Die Beratungen eignen sich nicht nur für Zugewanderte, sondern auch für Deutsche, die ihre Qualifikation im Ausland erworben haben. Die Beratungen finden im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt.

Individuelle Qualifizierungsbegleitung

Für Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen oder Berufserfahrungen gibt es nach der Anerkennungsberatung eine weitere Begleitung durch das IQ Netzwerk (Integration durch Qualifizierung). Die individuelle Qualifizierungsbegleitung bietet Unterstützung auf dem Weg zur vollen Anerkennung des ausländischen Abschlusses. Dafür können Anpassungslehrgänge, Kenntnisprüfungen, Praktika oder andere Weiterbildungen notwendig sein. Anhand der individuellen Kompetenzen wird in der Qualifizierungsbegleitung ein Qualifizierungsplan erstellt, so dass am Ende des Prozesses eine qualifizierte Beschäftigung in Deutschland stehen soll. Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutschkenntnisse ab B1.

Termine in Heidelberg finden mit Voranmeldung freitags von 10 bis 14 Uhr im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt. Um Anmeldung vorab per E-Mail an simone.mahgoub@ikubiz.de oder unter Telefon 0621 400 712 63 wird gebeten.

Bildungsberatung für studieninteressierte Zugewanderte

Zugewanderte, die gerne studieren oder ihr Studium in Deutschland fortsetzen möchten, können von einem speziellen Beratungsangebot profitieren: Die Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule bietet in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit für alle studieninteressierten Zugewanderten monatlich eine Beratung an. Jana Reinhardt-Zech und Alicka Machurich beraten auf Deutsch oder Englisch zu Themen wie Erwerb der Hochschulreife, Studienaufnahme und Studienfinanzierung. Neben der kostenlosen Beratung für alle, können Geflüchtete, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie deren Familienangehörige über das Bundesprogramm Garantiefonds Hochschule auch die Zulassung zur finanziellen Förderung für den Vorstudienbereich beantragen und an studienvorbereitenden Kursen teilnehmen.

Die Beratung findet im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt. Interessierte können sich zur Terminvereinbarung vorab anmelden unter Telefon 0621 5980225 oder per E-Mail an jana.reinhardt-zech@caritas-speyer.de oder alicka.machurich@caritas-speyer.de. Weitere Informationen gibt es online unter www.bildungsberatung-gfh.de.

Berufliche Erst-, Lotsen- und Weiterbildungsberatung

Welche Weiterbildung passt zu mir? Kann ich diese berufsbegleitend absolvieren? Wie kann ich sie finanzieren? Professionelle Beratung in diesen Fragen bekommen Interessierte in Heidelberg an jedem ersten Freitag im Monat vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit. Ziel ist es, Arbeitnehmerinnen bei allen Fragen zu beruflicher Neu- und Umorientierung zu unterstützen. Die kostenlose Beratung von Karin Brückner findet von 9 bis 12 Uhr in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, telefonisch oder videobasiert statt. Der nächste Termin ist der 7. August 2026. Um Anmeldung vorab unter Telefon 0621 97607776 oder per E-Mail an k.brueckner@rb-mannheim.de wird gebeten.

Frauen, Karriere und Existenzgründung

Für Frauen, die sich für eine Führungsposition interessieren oder sich selbständig machen wollen, gibt es an ein kostenloses Beratungsangebot. Der nächste Beratungstermin ist am Dienstag, 18. August 2026, 9 bis 17 Uhr. Weitere Termine sind zu anderen Zeiten nach individueller Vereinbarung möglich. Termine sollten stets vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. Die Beraterin ist Corinna Schneider von der Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald. Die Termine finden in Präsenz im Landfriedkomplex, Gebäude C, in den Räumlichkeiten des Migrationsbeirates, Zimmer 404, Bergheimer Straße 147, statt.

Beratung zum Thema geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung
 
PLUS, die Psychologische LSBTIQ+ Beratungsstelle, bietet in Kooperation mit dem städtischen Amt für Chancengleichheit in Heidelberg ein regelmäßiges, kostenloses Beratungsangebot zu Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität an. Das Angebot ist für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte. Die knapp einstündigen Beratungen sind aktuell vor Ort, per Telefon und online möglich. Termine müssen vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an team@plus-rheinneckar.de. Weitere Infos gibt es online unter www.plus-rheinneckar.de > Beratung.

Antidiskriminierungsbüro Heidelberg, Mosaik Deutschland e. V.

Das Antidiskriminierungsbüro Heidelberg bei Mosaik Deutschland e. V. bietet ein kostenloses Beratungsangebot für alle Menschen an, die Diskriminierung erlebt haben. Als unabhängige zivilgesellschaftliche Einrichtung ist Mosaik Deutschland e. V. eine Anlaufstelle für Menschen, die Diskriminierung aufgrund verschiedener Merkmale erfahren haben. Das Angebot richtet sich an alle Personen, die direkt oder indirekt von Diskriminierung betroffen sind. Menschen, die über ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen und sich gegen Benachteiligung einsetzen möchten, werden hier beraten und unterstützt. Das Beratungs-Team ist divers aufgestellt und bringt unterschiedliche Perspektiven und Expertisen mit. Die Beratung kann vor Ort, telefonisch oder online erfolgen. Termine müssen im Voraus vereinbart werden – telefonisch unter 06221 3288652 oder 0179 1019153 sowie per E-Mail an adb@mosaik-deutschland.de. Weitere Informationen finden sich online unter mosaik-deutschland.de/projekte/antidiskriminierung. Das Antidiskriminierungsbüro wird vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg im Rahmen des Runden Tisches gegen Rassismus gefördert.

Kommunale Meldestelle Antisemitismus

Die Kommunale Meldestelle Antisemitismus erfasst und dokumentiert antisemitische Vorfälle in Heidelberg. Das Angebot ist Teil der Kommunalen Antidiskriminierungsstelle beim Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Betroffene, aber auch Menschen, die entsprechende Vorfälle beobachtet haben, können sich jederzeit per Mail an meldestelle_antisemitismus@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-15545 an das Amt wenden. Nach vorheriger Terminvereinbarung ist auch ein persönliches Gespräch möglich. Bei Bedarf kann der Kontakt zu spezialisierten Beratungs- und Bildungsangeboten in Heidelberg und auf Landesebene hergestellt werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 12:04

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