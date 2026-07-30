Eppelheim – S o m m e r f e s t d e r E p p e l h e i m e r L i s t e



Eppelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – am Samstag, den 1. August 2026 von 11 – 22 Uhr auf dem DJK-Sportplatz in der Boschstraße 10 in Eppelheim.

Unter dem Motto „Wir feiern den Sommer. Feier mit!“ lädt die Eppelheimer Liste Jung und Alt zum

Sommerfest auf dem DJK-Sportplatz ein. Auf die kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg, und die Jugend darf sich beim Elf-Meter-Schießen messen. Kenner Eppelheims haben die Möglichkeit,

an einem Eppelheim-Quiz teilzunehmen. Am Abend, wenn auch die Aperol-Bar öffnet, unterhält Stadtrat

Michael Treiber, alias „DJ MiTre“ mit Musik. Für Speisen und Getränke ist reichhaltig gesorgt. Kulinarisches Highlight ist wieder die „Ratswurst“; eine Bratwurst vom Wildschwein,

an der die EL-Stadträte Jürgen Sauer als Jäger und Franz Maier als Metzgermeister maßgeblich beteiligt sind.

Quelle: Eppelheimer Liste e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 22:06