Deidesheim – Einsatztraining der Polizeiinspektion Haßloch an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim

Deidesheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Donnerstag (30.07.2026), von 8:30 Uhr bis 14:30 Uhr, führten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch unter Anleitung von Kolleginnen und Kollegen des Schieß- und Einsatztrainingszentrums Enkenbach-Alsenborn ein Training durch. Ziel war es, sich bestmöglich auf sogenannte lebensbedrohliche Einsatzlagen – insbesondere in einer Schule – vorzubereiten. Zunächst wurde vor Ort eine theoretische Einweisung in die angedachte Lage gegeben, die es anschließend in der praktischen Umsetzung zu bewältigen galt. Unter einer lebensbedrohlichen Einsatzlage versteht man unklare Gefahrenlagen mit hohem Risiko für Opfer, Unbeteiligte, Hilfskräfte und Polizeikräfte. Dazu zählen Terroranschläge, Amoktaten, Geiselnahmen sowie andere Formen schwerer Gewaltkriminalität, bei denen Täter mit Waffen, Sprengmitteln oder gefährlichen Stoffen agieren.

Als Erste am Einsatzort und dabei besonders gefordert sind die Polizeikräfte des Streifendienstes. Damit solche extrem gefährlichen sowie psychisch und körperlich belastenden Einsätze professionell bewältigt werden können, müssen sie regelmäßig unter Realbedingungen trainiert werden, um in Extremlagen richtig reagieren zu können. Alle Beteiligten zeigten sich mit dem Ablauf der Übung zufrieden. Das Szenario verdeutlichte, wie wichtig solche Übungen sind, um professionell reale Einsatzlagen bewältigen zu können. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026, 15:08