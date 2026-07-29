Wiesloch – Schwere Verletzungen bei Kollision zwischen Auto und Radfahrerin

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ist es im Einmündungsbereich der Straßen „In den Breitwiesen“ und „Am Schwimmbad“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen.

Ein 21-jähriger Autofahrer war auf der Straße „In den Breitwiesen“ in Richtung „Am Schwimmbad“ unterwegs und wollte dort nach rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 41-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg der Straße „Am Schwimmbad“ in Richtung Freibad fuhr.

Die Radfahrerin erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 09:12