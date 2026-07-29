Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen beeinträchtigen unsere Gewässer und Böden erheblich. Die Wasserabflüsse in den Bächen im Landkreis Südliche Weinstraße liegen – wie vielerorts – derzeit anhaltend unter den gemessenen mittleren Niedrigwasserabflüssen der vergangenen Jahre. Die Untere Wasserbehörde des Kreises SÜW bittet daher eindringlich, bei der derzeit anhaltenden Trockenheit darauf zu verzichten, Wasser aus Bächen, Seen und Teichen zu entnehmen, insbesondere für die Bewässerung von Gärten und Grünflächen. Denn niedrige Wasserstände und hohe Wassertemperaturen können den Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen gefährden. Durch eine unkontrollierte Wasserentnahme wird die Situation der Gewässer weiter verschlechtert. Die Folge: Die Wasserqualität leidet, und es drohen weitere Schäden für den Wasser- und Naturhaushalt.

„Unsere öffentlichen Gewässer brauchen gerade jetzt, in Zeiten langanhaltender Trockenheit und geringer Regenmengen, besonderen Schutz. Helfen Sie bitte mit, indem Sie auf die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen verzichten. Dies hilft die angespannte Situation unserer Gewässer nicht zusätzlich noch zu verschärfen und trägt dazu bei, wertvolle Lebensräume zu erhalten“, bittet Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern in Vertretung für Landrat Dietmar Seefeldt um vermehrte Achtsamkeit sowie um einen besonders sorgsamen Umgang mit Wasser.

Die Untere Wasserbehörde bittet die Bürgerinnen und Bürger, Folgendes zu beachten:

• auf die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern verzichten,

• Trinkwasser sparsam und nur dort nutzen, wo es erforderlich ist,

• Pflanzen möglichst gezielt, sparsam und in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden bewässern,

• auf das Bewässern von Rasenflächen verzichten; diese erholen sich in der Regel nach Niederschlägen wieder und

• gesammeltes Regenwasser, soweit vorhanden, für die Gartenbewässerung nutzen.

Quelle: Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:16